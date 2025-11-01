Лукашенко решил продавать воздух Андрей Бронишевский, Plan B

1.11.2025, 11:54

Трактора не покупают.

Белорусский экспорт рекордно обвалился в сентябре. Причем сделал это сразу по всем направлениям. Так что торговый дефицит за девять месяцев был в полтора раза больше, чем год назад. А год назад он тоже был не маленький. Но волноваться не надо. У Лукашенко уже есть план. Даже целый бизнес-план. Мы теперь воздух в Европу продавать будем. И богатеть.

Как следует из данных Белстата, опубликованных в пятницу, сентябрь стал самым черным месяцем для беларуской внешней торговли. По крайней мере пока. Пока результаты торговли за октябрь еще не посчитали.

В целом экспорт белорусских товаров за месяц упал на шесть процентов. Причем падал, как на ближней, так и на дальней дуге. Экспорт в страны СНГ сократился на 0,6 процента, а во все остальные страны рухнул почти на двадцать.

То есть, не только в России все, как жаловался Лукашенко, «сжимается». На других рынках белорусские товары тоже теряют чаще, чем находят. Так что торговый дефицит за месяц составил 741 миллионов долларов и был высоким месячным дефицитом за весь года. А в общей сложности за девять месяцев отрицательное сальдо в торговле товарами выросло уже больше чем до 4,5 миллиардов долларов. На 45 процентов выше, чем год назад.

Не только белорусские трактора, комбайны и автобусы, которые горят на работе, не продаются. Беларусь теряет доходы даже там, где потерять, казалось бы, невозможно. На продаже нефтепродуктов и калийных удобрений.

Поэтому, уникальной экономической модели срочно нужен прорывной экспортный продукт. Поскольку алмазов в Беларуси почему-то не нашлось, Лукашенко решил продавать воздух. В самом буквальном смысле этого слова.

«Настанет то время, когда … Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога. Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам», — сказал он, во время посещения Березинского заповедника.

Вот торговля воздухом – практически идеальный белорусский бизнес-план. То, что полностью соответствует пониманию Александром Лукашенко экономических теорий и практик. Даже лучше калийных удобрений. Потому что калийные удобрения покупателю надо еще довезти, а воздух можно продавать на условиях автодоставки.

Правда, у бизнес-плана есть два небольших недостатка. Во-первых, как ты собираешься продавать воздух, когда Литва закрыла последние два погранперехода. А во-вторых, коллективный запад монополизировал Розу ветров и пользуется белорусским воздухом совершенно бесплатно.

«В ЕС всего этого практически нет, а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда», — пожаловался Лукашенко. Но пообещал, что он обязательно что-нибудь придумает.

Правда, есть риск, что если Лукашенко возьмется за монетизацию воздуха, с воздухом может случиться тоже самое, что весной случилось с картошкой. Лесов в Беларуси вон тоже много, а после лукашенковской модернизации торговать древесиной получается себе дороже.

Андрей Бронишевский, Plan B

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com