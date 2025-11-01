У Путина внезапно заговорили о конце войны

У Путина внезапно заговорили о конце войны1
1.11.2025, 12:38
В чем хитрость?
Заявление специального представителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева о том, что война в Украине может завершиться в течение следующего года не соответствует действительности.
Об этом в интервью «Главреду» рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
«Дмитриев врет. Обратите внимание на то, где он это сказал. В Саудовской Аравии. А что он там делал? Да все просто: россияне сейчас мечутся в панике и пытаются не дать Саудовской Аравии выкинуть Россию с нефтяного рынка. Поймите, сейчас стоит вопрос именно о выкидывании России с нефтяного рынка навсегда. Саудовская Аравия и Ближний Восток готовы заместить всю российскую нефть, по крайней мере, потребности Индии они точно перекроют», - отметил эксперт.
По его словам, поэтому-то «Дмитриев бегает в панике и обещает, что война в течение года закончится».
«Но на самом деле война не закончится, пока Путин у власти, пока он жив, даже если Россия будет при этом расползаться. Украине необходимо бить сейчас по территории России, устраивать блэкаут в ее европейской части (эти удары уже начались) и приводить к коллапсу российскую экономику. Это единственный устраивающий нас сценарий. Все другие сценарии для нас не существуют, потому что при них Россия и дальше будет воевать», - подытожил эксперт.