Пять лет назад лукашисты впервые с 1988 года разогнали шествие на Дзяды 1.11.2025, 12:59

Фото: Еврорадио

В людей стреляли резиновыми пулями и бросали светошумовые гранаты.

1 ноября 2020 года белорусские силовики впервые с 1988 года разогнали шествие на Дзяды. В людей стреляли резиновыми пулями, бросали светошумовые гранаты, а при задержании избивали, напоминает «Еврорадио».

В отношении участников митинга было возбуждено уголовное дело по статье «организация действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Подозреваемыми признали 231 человека.

Первый митинг памяти жертв политических репрессий на Дзяды был организован молодёжными организациями «Талака» и «Тутэйшыя» на площади Янки Купалы в Минске в 1987 году.

30 октября 1988 года в Минске в районе Восточного кладбища и Куропат состоялось многотысячное шествие и митинг-реквием в память о жертвах сталинизма. Тогда коммунистическая власть силой разогнала митинг.

Фото: Еврорадио

Фото: Еврорадио

Фото: Еврорадио

Фото: Еврорадио

Фото: Еврорадио

Фото: Еврорадио

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com