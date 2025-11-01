Ученые раскрыли важную загадку Солнца 1.11.2025, 13:19

Помог гавайский телескоп DKIST.

Десятилетиями ученые пытались выяснить, почему внешняя атмосфера Солнца, которая называется корона, разогревается до миллионов градусов. Ведь поверхность Солнца прогревается лишь до 5500°C.

Теперь ученые узнали причину. Как пишет Daily Galaxy, прорывное открытие они сделали с помощью солнечного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST) на Гавайях.

Еще в 1942 году шведский физик Ганнес Альфвен выдвинул теорию о существовании магнитных волн, которые могут нагревать солнечную корону. Но в течение десятилетий эти волны оставались лишь гипотезой - технологии не позволяли их увидеть.

Телескоп DKIST, крупнейший наземный инструмент для солнечных исследований, наконец позволил это сделать. По словам руководителя исследования, физика Ричарда Мортона, специальный прибор Cryo-NIRSP впервые зафиксировал так называемые альфвеновские волны в короне Солнца.

«Эти волны постоянно присутствуют и несут значительное количество энергии, которая, вероятно, нагревает солнечную атмосферу», - пояснил ученый.

В то же время ученые отмечают, что альфвеновские волны - лишь часть картины. Важную роль играет и магнитная реконекция - процесс, во время которого магнитные поля перекручиваются и «замыкаются», высвобождая мощные вспышки энергии.

Данные миссий NASA Parker Solar Probe и ESA Solar Orbiter подтверждают, что оба явления происходят одновременно и взаимодействуют между собой, поддерживая невероятно высокую температуру короны.

Влияние на Землю и будущее исследований

Понимание механизмов нагрева солнечной атмосферы имеет практическое значение. Это поможет точнее прогнозировать солнечный ветер, вспышки и корональные выбросы массы, которые могут влиять на спутники, связь и энергосистемы на Земле.

Новые результаты исследований DKIST считают важным прорывом в солнечной физике. Они не только помогают объяснить природу Солнца, но и позволяют лучше понимать поведение других звезд во Вселенной.

Как отмечают ученые, эти открытия могут стать основой для нового этапа изучения звездных процессов - от предсказания космической погоды до совершенствования технологий, которые защищают Землю от ее влияния.

