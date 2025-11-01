закрыть
1 ноября 2025, суббота, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые раскрыли важную загадку Солнца

  • 1.11.2025, 13:19
Ученые раскрыли важную загадку Солнца

Помог гавайский телескоп DKIST.

Десятилетиями ученые пытались выяснить, почему внешняя атмосфера Солнца, которая называется корона, разогревается до миллионов градусов. Ведь поверхность Солнца прогревается лишь до 5500°C.

Теперь ученые узнали причину. Как пишет Daily Galaxy, прорывное открытие они сделали с помощью солнечного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST) на Гавайях.

Еще в 1942 году шведский физик Ганнес Альфвен выдвинул теорию о существовании магнитных волн, которые могут нагревать солнечную корону. Но в течение десятилетий эти волны оставались лишь гипотезой - технологии не позволяли их увидеть.

Телескоп DKIST, крупнейший наземный инструмент для солнечных исследований, наконец позволил это сделать. По словам руководителя исследования, физика Ричарда Мортона, специальный прибор Cryo-NIRSP впервые зафиксировал так называемые альфвеновские волны в короне Солнца.

«Эти волны постоянно присутствуют и несут значительное количество энергии, которая, вероятно, нагревает солнечную атмосферу», - пояснил ученый.

В то же время ученые отмечают, что альфвеновские волны - лишь часть картины. Важную роль играет и магнитная реконекция - процесс, во время которого магнитные поля перекручиваются и «замыкаются», высвобождая мощные вспышки энергии.

Данные миссий NASA Parker Solar Probe и ESA Solar Orbiter подтверждают, что оба явления происходят одновременно и взаимодействуют между собой, поддерживая невероятно высокую температуру короны.

Влияние на Землю и будущее исследований

Понимание механизмов нагрева солнечной атмосферы имеет практическое значение. Это поможет точнее прогнозировать солнечный ветер, вспышки и корональные выбросы массы, которые могут влиять на спутники, связь и энергосистемы на Земле.

Новые результаты исследований DKIST считают важным прорывом в солнечной физике. Они не только помогают объяснить природу Солнца, но и позволяют лучше понимать поведение других звезд во Вселенной.

Как отмечают ученые, эти открытия могут стать основой для нового этапа изучения звездных процессов - от предсказания космической погоды до совершенствования технологий, которые защищают Землю от ее влияния.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников