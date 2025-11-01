«Два раза женился, один — разводился. Место — топ!» 1.11.2025, 13:48

1,376

Минчане рассказали о городских ЗАГСах.

В Минске можно заключить брак в любом районе — в каждом есть свой ЗАГС. Проект «Petitions.pro» собрал отзывы, оставленные на картах «Яндекса», от минчан, которые расписывались в столичных ЗАГСах. Причем, только негативные — чтобы понять, какие проблемы есть в каждом учреждении. Приводим текст с некоторыми сокращениями.

ЗАГС Советского района: «Как будто они против вашей помолвки»

На этот ЗАГС отзывы разнятся.

«Невозможно дозвониться, не отвечают. Для чего тогда номер телефона?», — Татьяна.

«Небольшой ЗАГС. Места немного, поэтому свадьбам с шикарным кортежем в 100 человек явно не сюда. Персонал дружелюбный и улыбчивый. Единственный минус — маленькая стоянка. Зимой не чистят, ставить машины некуда. А если и поставил, не факт что потом выедешь. Разъехаться с подъезжающим кортежем почти невозможно», — Женя.

«Уровень обслуживания и (не)желания помочь клиентам ниже плинтуса. Рейтинг сильно завышен», — Анна.

«Очень недоброжелательный персонал, как будто они против вашей помолвки», — Иван.

«Два раза женился, один раз разводился. Место — топ! Мне понравилось! Если будет нужно, приду еще с удовольствием», — Алексей.

ЗАГС Московского района: «После росписи на нас набросилась охранница»

В этом ЗАГСе посетителей больше всего разочаровали сотрудники.

«Позвонил, сообщил о желании заключить брак. Не успел договорить — осадили ответом, что нужно звонить в другой кабинет, и даже номер не дали. По другим номерам слушал одну и ту же мелодию полчаса», — Алексей.

«В отделе по разводам работает крайне неприятная взрослая женщина. И по телефону, и вживую — грубо. Неприятно», — Ольга.

«После росписи на нас набросилась охранница: возле ЗАГСа пить нельзя! Понимаем, общественное место, но праздник же», — Егор.

ЗАГС Заводского района: «Все черное, как в похоронном бюро»

Если верить отзывам, этот ЗАГС — испытание для терпеливых.

«Сборище хамовитых дармоедов», — Александр.

«Маленький зал — больше похож на чулан, еле вместились три человека», — Оксана.

«Обновили. Теперь все черное, как в похоронном бюро. Это же ЗАГС, должны быть светлые тона! А теперь ощущение, будто дальше жить плохо. Плюс — только плитка новая», — Евгений.

«Когда женился — переживал о красоте и аккуратности ЗАГСа. Когда разводился — вроде и место неплохое, и жизнь снова заиграла красками», — Алексей.

ЗАГС Первомайского района: «Самый главный начальник — уборщица»

«Место некрасивое. Сотрудники медленные, уставшие и агрессивные», — Екатерина.

«Невозможно попасть вечером, единственный день приема — вторник до 20:00, дикие очереди, просидели полтора часа», — Александр.

«Шампанское нельзя, молодоженов зерном осыпать нельзя… то ли было лет десять назад», — Виталий.

«Когда решили осыпать лепестками роз, нам сказали, что нельзя, и в конце вынесли веники и совки. Самый главный начальник тут — уборщица», — Татьяна.

«Сделали просторный холл, но зал для церемоний вдвое меньше. Странный подиум, гости смотрят снизу, фото получаются неудачные. И огромная темная конструкция из видеокамер занимает треть подиума. Деньги потратили впустую», — Антон.

«Неплохой ЗАГС, но какой-то несовременный. Темновато и не очень торжественно. Больше не пойду», — Ирина.

ЗАГС Центрального района: «Почему вы хотите расписаться тут, а не в своем городе?»

«Позвонила уточнить информацию, а меня спросили: «Почему вы хотите расписаться тут, а не в своем городе?» После разговора — ощущение, будто облили помоями», — Карина.

«Место красивое, дорогое. Но сотрудники смотрят на людей как на дураков. Могут нахамить, если вы пришли не вовремя», — Дарья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com