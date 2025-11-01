«То, что пострадали четыре человека – это уже нарушение» 1.11.2025, 13:57

1,676

Эксперт предположил, что могло быть причиной взрыва на «Беларуськалии».

На «Беларуськалии» 31 октября произошла авария, в результате которой разлилась соляная кислота и пострадали люди. «Белсат» поговорил о возможных причинах этого происшествия с Алексеем, который занимается перевозкой опасных грузов по Европе.

По официальным данным, на четвертом рудоуправлении, где произошел взрыв, работает 3791 человек. Из них 2311 – на руднике, 949 – на обогатительной фабрике, 235 – на тепловой электростанции, 110 – в цехе мембранного электролиза, 186 – во вспомогательных цехах и управлении.

По словам Алексея, цех, где произошло происшествие, занимается достаточно новым для «Беларуськалия» производством и выпускает смеси калийных удобрений на экспорт.

«Причина любой аварии – нарушение техники безопасности или несовершенство технологических процессов. То, что пострадали четыре человека – это уже нарушение, потому что люди должны находиться на максимально удаленном расстоянии от опасных веществ и процессов. [Нужно] максимально автоматизировать все. Кроме того, за время с начала запуска производства оборудование могло потребовать ремонта, к которому могли допустить не работников, а субподрядчиков: их могли неправильно проинструктировать, провести неправильную организацию работы. Также допускаю, что если пострадавших четверо, то шла не рутинная работа, а какой-то ремонтный процесс. При этом на новом пока предприятии не налажены все процессы, у специалистов не хватает компетентности – и это повлекло несчастный случай.

Скоро мы, возможно, узнаем официальную версию, и на основании ее будем делать какие-то выводы», – говорит собеседник.

Соляная кислота очень опасна: при попадании на кожу вызывает сильные химические ожоги, а вступая в реакции с металлами выделяет водородный газ, который смешивается с кислородом и становится взрывоопасным. В реакции с сильными окислителями он также образует токсичный газообразный хлор.

«За три года я возил соляную кислоту шесть или семь раз. Все происходило без происшествий, потому что процесс выверен, а на материалах и соблюдении технологического процесса в Европе не экономят», – говорит собеседник.

Однако с учетом того, что цистерна с кислотой была пустой, то угрозы для населения Солигорска собеседник не видит, а работу предприятия быстро должны возобновить.

«Если во время происшествия не повредили какое-то ценное иностранное оборудование, то работа может возобновиться в течение месяца», – считает он.

Напомним, на промплощадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты. По предварительной информации, пострадали 4 человека, а также произошло повреждение соседней емкости с соляной кислотой. Пострадавшие с химическими ожогами и комбинированными травмами находятся в Солигорском центральной районной больнице.

Администрация «Беларуськалия» заявила, что Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты в ОАО «Беларуськалий».

«Все цеха рудоуправления работают в штатном режиме», – отметили на предприятии.

