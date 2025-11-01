В Беларуси уже второй месяц снижают важное пособие 1.11.2025, 14:43

Сколько можно получить с 1 ноября?

В Беларуси второй месяц подряд сокращают сумму государственного пособия, на которое могут рассчитывать белорусы в случае смерти близкого родственника. Если в прошлом месяце пособие урезали на 9,7 рубля, то с 1 ноября начнут платить еще на 16,3 рубля меньше, пишет Telegraf.news.

Сокращение размера пособия связано с падением номинальной начисленной средней зарплаты. Та сумма, которую среднестатистическому белорусу начисляют до вычета всех обязательных налогов и выплат, согласно данным Белстата, снижается второй месяц подряд. Соразмерно уменьшается и пособие на погребение - по закону оно равно 100% номинальной начисленной средней зарплаты в среднем по стране за позапрошлый месяц относительно даты наступления смерти.

Следовательно, с 1 ноября пособие на погребение будут рассчитывать, исходя из средней зарплаты белорусов в сентябре. Она, по данным Национального статистического комитета, за месяц упала на -0,59% (16,3 рубля) и составила 2746,4 рубля . Именно на такую финансовую помощь от государства могут рассчитывать белорусы в случае смерти близкого в ноябре 2025 года.

Отметим, что стоимость «социальных похорон» (пакет ритуальных услуг «Эконом класса») в Городском многофункциональном ритуальном центре Минска осталась неизменной.

Цены на захоронение и кремацию в Государственной ритуальной службе Минска также остаются неизменными который месяц подряд, хоть и отличаются в большую сторону.

