Назван лучший продукт для женского здоровья 1.11.2025, 14:54

Он не только поддерживает гормональный баланс.

Семена чиа - маленький суперфуд с большим влиянием. Регулярное употребление чиа помогает поддерживать гормональный баланс, улучшает состояние кожи и волос, а также способствует здоровью сердца и костей.

Об этом сообщает сайт Verywell health.

Снижает риск сердечных заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти среди женщин.

Journal of Chiropractic Medicine информирует, что семена чиа богаты растворимой клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, которые могут улучшить здоровье сердца и снизить риск сердечных заболеваний, снижая уровень общего холестерина.

Семена чиа также содержат белок и магний, которые могут помочь в лечении высокого кровяного давления (гипертензии).

Улучшает плотность костей

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарственными средствами США, добавление семян чиа в рацион может снизить риск остеопороза, когда кости теряют плотность и становятся хрупкими, что приводит к переломам и трещинам. Женщины имеют более высокий риск развития остеопороза, чем мужчины, из-за:

гормональных изменений

естественного процесса старения

Также семена чиа содержат питательные вещества, включая кальций, магний и фосфор, которые связаны с увеличением плотности костей.

Регулирует уровень сахара в крови

Центр контроля и профилактики заболеваний сообщает, что семена чиа богаты растворимой клетчаткой, которая не усваивается организмом и не повышает уровень сахара в крови. Это помогает поддерживать уровень сахара (глюкозы) в крови в здоровом диапазоне.

Хронически высокий уровень сахара в крови может привести к диабету 2 типа. Диабет и инсулинорезистентность являются серьезными факторами риска развития СПКЯ. Поддержание здорового уровня сахара в крови может снизить этот риск.

Поддерживает здоровье кишечника

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, семена чиа богаты клетчаткой и две столовые ложки могут удовлетворить 35% суточной потребности.

Клетчатка способствует здоровому пищеварению и уменьшает риск запоров. Она также поддерживает здоровые бактерии в кишечнике, снижая риск развития нескольких хронических заболеваний.

Семена чиа обладают противовоспалительными свойствами благодаря омега-3 жирным кислотам, содержащимся в них. Это может уменьшить воспаление в кишечнике.

Улучшается состояние кожи

Американская дерматологическая ассоциация сообщает, что здоровье кожи важно для женщин, переживающих менопаузу, поскольку гормональные изменения существенно влияют на увлажнение и эластичность кожи.

Омега-3 жирные кислоты в семенах чиа поддерживают кожный барьер, помогая ей удерживать влагу и предотвращать сухость.

Полезные жиры в семенах чиа также могут уменьшить воспаление, раздражение и покраснение кожи. Нанесение масла семян чиа непосредственно на кожу может повысить уровень увлажнения и предотвратить сухость.

Побочные эффекты

Семена чиа безопасны для большинства людей, но могут вызывать побочные эффекты у людей с определенными заболеваниями. Поскольку оно богато клетчаткой, оно может привести к:

вздутию живота

диарее

запору

Добавляйте семена чиа в свой рацион с небольшого количества, а затем постепенно увеличивайте, чтобы избежать желудочно-кишечного дискомфорта.

