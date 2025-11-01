закрыть
Белорусы-католики отмечают День Всех Святых

  • 1.11.2025, 15:19
В Польше торжественные богослужения пройдут 1 и 2 ноября.

В этот день белорусы-католики массово идут на кладбища, зажигают свечи и приносят цветы, продолжая традиции, уходящие корнями в древние обряды поминовения.

1 ноября Католическая церковь отмечает Праздник Всех Святых — день, посвященный всем умершим, которые, согласно вере, достигли вечной жизни. Это момент, когда христиане вспоминают не только канонизированных святых, но и тех, кто ушел, оставив по себе репутацию людей праведных.

В этот день белорусы-католики массово идут на кладбища, зажигают свечи и приносят цветы, продолжая традиции, уходящие корнями в древние обряды поминовения. Зажженные свечи и принесенные цветы становятся знаком памяти.

В Польше белорусы-католики отмечают День Всех Святых вместе с поляками и католиками других национальностей и как официальный праздник.

Крупнейшие кладбища в Кракове, Варшаве, Вроцлаве, Познани и других городах сегодня будут открыты до последнего посетителя. На многих некрополях продолжаются сборы средств на уход за могилами известных людей, в том числе на реставрацию исторических надгробий.

Сайт catholicby.pl опубликовал расписание торжественных богослужений, которые пройдут 1 и 2 ноября в приходах Польши, где есть белорусы-католики.

Чтобы найти время богослужения в День Всех Святых в своем городе, пройдите по ссылке.

