Белорусы-католики отмечают День Всех Святых
- 1.11.2025, 15:19
В Польше торжественные богослужения пройдут 1 и 2 ноября.
В этот день белорусы-католики массово идут на кладбища, зажигают свечи и приносят цветы, продолжая традиции, уходящие корнями в древние обряды поминовения.
1 ноября Католическая церковь отмечает Праздник Всех Святых — день, посвященный всем умершим, которые, согласно вере, достигли вечной жизни. Это момент, когда христиане вспоминают не только канонизированных святых, но и тех, кто ушел, оставив по себе репутацию людей праведных.
В Польше белорусы-католики отмечают День Всех Святых вместе с поляками и католиками других национальностей и как официальный праздник.
Крупнейшие кладбища в Кракове, Варшаве, Вроцлаве, Познани и других городах сегодня будут открыты до последнего посетителя. На многих некрополях продолжаются сборы средств на уход за могилами известных людей, в том числе на реставрацию исторических надгробий.
Сайт catholicby.pl опубликовал расписание торжественных богослужений, которые пройдут 1 и 2 ноября в приходах Польши, где есть белорусы-католики.
Чтобы найти время богослужения в День Всех Святых в своем городе, пройдите по ссылке.