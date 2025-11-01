закрыть
Россия Путина трещит по швам

1
  • 1.11.2025, 15:30
  • 2,918
Россия Путина трещит по швам

Реальная информация о войне в Украине проникает даже сквозь цензуру.

Режим Путина становится все более хрупким, утверждает аналитик Джеймс Брук. Поводом для такого вывода стала реакция властей на антипутинскую песню 18-летней певицы Наоко: за исполнение строки «Когда царь умрет — мы снова будем танцевать» артистку арестовали, а ей грозит уголовное преследование, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

«По определению, сильный лидер не дрожит при виде поющих девочек-подростков», — пишет Брук. Cтрах перед Кремлем в обществе угасает. На концерты Наоко приходят сотни молодых россиян — признак того, что люди перестают бояться открыто критиковать власть.

Не только молодежь, но и идеологи режима признают кризис. Известный философ-путинист Александр Дугин, которого считают вдохновителем кремлевской идеологии, сравнил нынешнюю Россию с «курицей без головы» и провел параллель с распадом СССР: «Тогда тоже все вроде бы было под контролем — партия, КГБ, армия — но головы не было. Что-то похожее надвигается сейчас».

Такие слова фактически означают признание — система Путина теряет смысл и управление. Его культ «сильного мужчины» рушится. Стареющий и изолированный лидер все больше напоминает русского царя Николая II, при котором Россия рухнула под тяжестью войны и внутренних противоречий.

По данным правозащитников, число политзаключенных с антивоенными взглядами растет, и среди них — все больше представителей рабочего класса. Это говорит о том, что реальная информация о войне в Украине проникает даже сквозь цензуру.

