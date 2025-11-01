закрыть
У Лукашенко окончательно «посыпалось» здоровье?

6
  • 1.11.2025, 15:51
  • 3,028
У Лукашенко окончательно «посыпалось» здоровье?

Диктатор впервые без объяснений не вышел на лед со своей командой.

Последние годы Александр Лукашенко практически не пропускает игры своей хоккейной команды. И, как правило, он выходит на лед. В субботу, 1 ноября, в Минске стартовал 19-й любительский чемпионат по этому виду спорта, где играла его команда. Лукашенко не было ни на льду, ни на трибунах. Пресс-служба диктатора никак это не объяснила.

Утром в субботу, 1 ноября, телеграм-канал «Пул первого», который ведет пресс-служба Лукашенко, сообщил, что открывается 19-й республиканский чемпионат на призы «президентского спортивного клуба».

Дальше в канале появилось видео из командировки Лукашенко в Березинский биосферный заповедник с посылом, как он проанонсировал матч. Лепельский район Витебской области он посещал 31 октября.

— Каждый день тут вертишься-крутишься с вами, только к вечеру домой тянет, думаешь: «Ой, Господи, хоть бы тихо где-то посидеть». А не получается. Вчера (30 октября. — Прим. ред.) Басков приехал: «Александр Григорьевич, мы в субботу играем в хоккей». Я говорю: «Ну, играйте». — «Без вас не будем. Надо на тренировку». Ну что, ноги в руки — и пошел. Топчешься там на этой спортивной площадке. Ну, это наша работа, — говорил Лукашенко.

В субботу игра все же состоялась. Но без Лукашенко. Так дальше в «Пуле первого» — четыре поста и ни на одном снимке политика нет. Лишь фото клюшки и шайбы с его автографом. А также информация о счете: его команда выиграла команду Могилевской области со счетом 9:3.

Напомним, в прошлом году Лукашенко также однажды пропустил участие в матчах своей команды, которая 20 января также играла с могилевскими хоккеистами. Но тогда его пресс-служба все объяснила травмой ноги, которую тот получил при колке дров.

— Упала колодка, килограмм 80, на ступню… Ходил, ходил — вроде ничего. А потом…, — рассказывал Лукашенко на опубликованном видео.

В этот же раз никаких объяснений не последовало.

