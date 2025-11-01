У Лукашенко окончательно «посыпалось» здоровье? 6 1.11.2025, 15:51

3,028

Диктатор впервые без объяснений не вышел на лед со своей командой.

Последние годы Александр Лукашенко практически не пропускает игры своей хоккейной команды. И, как правило, он выходит на лед. В субботу, 1 ноября, в Минске стартовал 19-й любительский чемпионат по этому виду спорта, где играла его команда. Лукашенко не было ни на льду, ни на трибунах. Пресс-служба диктатора никак это не объяснила.

Утром в субботу, 1 ноября, телеграм-канал «Пул первого», который ведет пресс-служба Лукашенко, сообщил, что открывается 19-й республиканский чемпионат на призы «президентского спортивного клуба».

Дальше в канале появилось видео из командировки Лукашенко в Березинский биосферный заповедник с посылом, как он проанонсировал матч. Лепельский район Витебской области он посещал 31 октября.

— Каждый день тут вертишься-крутишься с вами, только к вечеру домой тянет, думаешь: «Ой, Господи, хоть бы тихо где-то посидеть». А не получается. Вчера (30 октября. — Прим. ред.) Басков приехал: «Александр Григорьевич, мы в субботу играем в хоккей». Я говорю: «Ну, играйте». — «Без вас не будем. Надо на тренировку». Ну что, ноги в руки — и пошел. Топчешься там на этой спортивной площадке. Ну, это наша работа, — говорил Лукашенко.

В субботу игра все же состоялась. Но без Лукашенко. Так дальше в «Пуле первого» — четыре поста и ни на одном снимке политика нет. Лишь фото клюшки и шайбы с его автографом. А также информация о счете: его команда выиграла команду Могилевской области со счетом 9:3.

Напомним, в прошлом году Лукашенко также однажды пропустил участие в матчах своей команды, которая 20 января также играла с могилевскими хоккеистами. Но тогда его пресс-служба все объяснила травмой ноги, которую тот получил при колке дров.

— Упала колодка, килограмм 80, на ступню… Ходил, ходил — вроде ничего. А потом…, — рассказывал Лукашенко на опубликованном видео.

В этот же раз никаких объяснений не последовало.

