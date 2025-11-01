«Супер-оружие» Кремля оказалось фейком 2 1.11.2025, 15:56

Эксперты-ядерщики дали свою оценку.

Ядерная торпеда «Посейдон», об «успешных» испытаниях которой на этой неделе заявил президент Владимир Путин, вопреки утверждениям российской пропаганды, не способна вызывать «радиактивное цунами», которое смоет побережье врагов России, считают эксперты-ядерщики.

О разработке «не имеющего аналогов» «Посейдона» Путин объявил в 2018 году. И с тех пор о его чудо-свойствах рассказывают пропагандисты и провластные эксперты. Взрыв «Посейдона» близ Британии «поднимет цунами высотой 500 метров», утверждал сюжете канала «Россия-1» ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев.

«Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации, <…> которые превратят то, что останется от Британии в радиактивную пустыню», — хвалился он.

«Это большая ядерная бомба, которая в подводном положении может вызвать цунами от взрыва», — заявил в интервью АиФ 29 октября экс-депутат Госдумы и экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. Страны Запада должны «пойти на поклон» к Путину, чтобы тот не взрывал «Посейдон», заявил на следующий день спикер Думы Вячеслав Володин.

Идея создания с помощью ядерного оружия подобных цунами волн, которые бы уничтожали прибрежную инфраструктуру, изучалась в Советском союзе несколько раз, и каждый раз ученые приходили к выводу, что это невозможно, отмечает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг.

Считается, что идею выдвинул один из создателей советской «водородной бомбы» Андрей Сахаров. Однако вычисления показали, что такая волна быстро рассеивается, а в одном исследовании идею и «абсурдом», указывает Подвиг.

Впервые такие исследования проводились еще в 1950-х: изучалось, как давление и распространение ударных волн на большой глубине могут быть использованы для усиления эффектов ядерного взрыва, рассказывает Николь Гражевски, научный сотрудник Фонда Карнеги.

«Советские научно-исследовательские институты моделировали такие взрывы на Ладожском озере, а затем на Новой Земле. Исследования показали, что континентальный шельф поглощает большую часть энергии — мощные волны быстро рассеиваются, что делает масштабные разрушения побережья физически нереальными», — сказала Гражевски The Washington Post.

Новый рецидив размахивания ядерной саблей у Путина, который помимо «Посейдона» рассказал об успешном запуске «Буревестника» с ядерным двигателем, связан с введением санкций и необходимостью как-то надавить на Запад, считает Андраш Рац, научный сотрудник German Council on Foreign Relations.

«Они пытаются сказать: вы не можете просто так накладывать на нас санкции, мы важная ядерная ядерная держава и вам нужно вести с нами переговоры», — поясняет Раш логику Кремля.

Точно так же действовало советское политбюро во времена холодной войны. «Единственная сфера, в которой Россия практически не уступает Соединенным Штатам, — это, конечно же, оружие массового уничтожения. Поэтому, чтобы иметь рычаги влияния, им приходится включать ядерный вопрос в переговоры, — сказал Рац The New York Times. — Советы делали то же самое. Советская экономика была несопоставима по масштабам с американской по размеру и объемам мировой торговли. Реальным козырем Советов был их ядерный арсенал».

