С чем Трамп возвращается из Азии

С чем Трамп возвращается из Азии3
- 1.11.2025, 16:07
Во время визита президент США и его команда наслаждались вниманием местных лидеров.
Президент США Дональд Трамп завершил пятидневное турне по Азии, сочетавшее элементы дипломатии, шоу и бизнес-переговоров. В Малайзии, Японии и Южной Корее Трамп был встречен с почестями, включая барабанные роты и солдат с мечами, а также получил в подарок реплику древней золотой короны, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
«Когда я подъехал в лимузине, а вокруг были люди с очень зловещим оружием, это впечатляло», — поделился Трамп впечатлениями после церемонии в Южной Корее.
В официальных выступлениях президент подчеркивал открытость США для инвестиций и обещал сокращение бюрократии. В Генджу (Южная Корея) Трамп заявил, что администрация «чистит книги» и готова к новым сделкам с иностранными партнерами. На встрече с Китаем удалось договориться о приостановке ограничений на редкоземельные материалы, используемые в электронике и военной технике.
Трамп также участвовал в подписании соглашения между Камбоджей и Таиландом, и премьер Камбоджи даже предложил выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.
Во время визита Трамп и его команда наслаждались вниманием местных лидеров, включая встречи с эмиром Катара. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт делилась в Instagram видами Токио, а президент лично контролировал доставку газет для журналистов на борту Air Force One.
По возвращении в США Трамп снова столкнулся с внутренними политическими проблемами — партийной борьбой и угрозой закрытия правительства. Однако воспоминания о приеме, подарках и успехах в переговорах оставили у президента позитивное настроение.