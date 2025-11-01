Как заставить Путина остановиться 1.11.2025, 16:21

Кремль должен убедиться, что не сможет выиграть войну на истощение.

Европа стоит перед угрозой агрессивной России, стремящейся уничтожить Украину и разрушить единство НАТО. Чтобы сдержать Кремль, Украине нужно предоставить достаточно средств и оружия для обороны, поддержания экономики и нанесения неприемлемого для России ущерба. При этом Европа должна продемонстрировать, что поддержка продлится столько, сколько потребуется, чтобы Путин понял, что не сможет выиграть войну на истощение, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам, Украине потребуется около $389 млрд в виде наличных средств и оружия в период с 2026 по 2029 годы, почти вдвое больше, чем Европа предоставила с начала войны. В этот период США практически перестали активно финансировать Украину, переложив основную нагрузку на Европу.

Ежегодные расходы Украины на оборону составляют около $65 млрд, еще $73 млрд уходит на другие государственные нужды. Государство собирает около $90 млрд доходов, что оставляет дефицит бюджета примерно в $50 млрд. Кроме того, страна получает вооружение от союзников на сумму около $40 млрд в год.

Основная часть будущей помощи — $181 млрд — должна поступить из Европы. США предоставляли около $75 млрд оружия при администрации Байдена, но теперь активная поставка прекращена. Планируется использование европейских фондов, включая так называемый «кредит репараций» на $163 млрд с замороженных активов России. Средства пойдут на вооружение и восстановление инфраструктуры Украины.

Дебаты ведутся и по вопросу, где производить оружие: европейские страны стремятся развивать собственную промышленность, США остаются источником уникальных технологий, таких как HIMARS и Patriot. Украина настаивает на контроле за расходами, используя как собственные предприятия, так и европейские и американские технологии.

Европа готова к этой задаче, понимая, что ставки высоки. Поддержка Украины — это не только дело Киева, но и проверка стратегической автономии Европы и способности сдерживать Россию.

Общий бюджет помощи на ближайшие годы может составить $328 млрд от ЕС и $61 млрд от Великобритании. Средства нужны даже в случае прекращения боевых действий для поддержания армии и пополнения запасов вооружений.

