закрыть
1 ноября 2025, суббота, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Задержано руководство «Цептер Банка»

1
  • 1.11.2025, 16:26
  • 1,020
Задержано руководство «Цептер Банка»

У них провели обыски.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски у руководителей частного «Цептер Банка» и арестовал председателя правления банка Александра Игнатова, а также одного из его заместителей, сообщает «Наша Ніва».

Аресты прошли в начале этой недели, Александр Игнатов последний раз был в мессенджерах 26 октября.

В чем смысл претензий к представителям банка, пока неизвестно. Но, по данным журналистов, обыски прошли в рамках расследования уголовных дел против Владимира Сиротко и других менеджеров «Софтклуба», которых задержали во второй половине октября по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

«Цептер Банк» — это небольшой коммерческий банк, принадлежащий швейцарскому холдингу. На конец сентября 2025 года на счетах Цептера лежало 103 миллиона рублей клиентов, всего на балансе банка — 168 миллионов рублей. Три квартала этого года банк закончил с 4 миллионами рублей прибыли.

Александр Игнатов возглавляет банк с 2023 года, до этого работал в других банках, карьеру начинал в Нацбанке.

Источники журналистов говорят о «тяжелых настроениях» в других коммерческих и государственных банках, которые были клиентами «Софтклуба» — ведущего поставщика решений для банков на внутреннем рынке. Циркулируют слухи о задержании и других банкиров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников