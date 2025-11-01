Задержано руководство «Цептер Банка»1
У них провели обыски.
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски у руководителей частного «Цептер Банка» и арестовал председателя правления банка Александра Игнатова, а также одного из его заместителей, сообщает «Наша Ніва».
Аресты прошли в начале этой недели, Александр Игнатов последний раз был в мессенджерах 26 октября.
В чем смысл претензий к представителям банка, пока неизвестно. Но, по данным журналистов, обыски прошли в рамках расследования уголовных дел против Владимира Сиротко и других менеджеров «Софтклуба», которых задержали во второй половине октября по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
«Цептер Банк» — это небольшой коммерческий банк, принадлежащий швейцарскому холдингу. На конец сентября 2025 года на счетах Цептера лежало 103 миллиона рублей клиентов, всего на балансе банка — 168 миллионов рублей. Три квартала этого года банк закончил с 4 миллионами рублей прибыли.
Александр Игнатов возглавляет банк с 2023 года, до этого работал в других банках, карьеру начинал в Нацбанке.
Источники журналистов говорят о «тяжелых настроениях» в других коммерческих и государственных банках, которые были клиентами «Софтклуба» — ведущего поставщика решений для банков на внутреннем рынке. Циркулируют слухи о задержании и других банкиров.