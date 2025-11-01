В Беларусь идет теплая воздушная масса 1.11.2025, 16:44

Это скажется на погоде в стране.

2 ноября погодные условия в Беларуси в основном будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, днем по северо-западу скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Облачно с прояснениями, сообщает Белгидромет.

Без существенных осадков, лишь днем местами, преимущественно по северо-западу страны, пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью минимальная температура воздуха составит +1..+7°С, максимальная температура днем будет +8..+13°С, по юго-западу республики воздух прогреется до +16°С. Атмосферное давление будет падать.

3 ноября скажется влияние фронтальной системы и теплых воздушных масс, перемещающихся с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, днем порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит +4..+10°С, максимальная днем будет колебаться от +9°С в северо-западных районах Беларуси до +17°С в южных.

4 ноября погоду продолжит определять фронтальная система, медленно смещающаяся в восточном направлении. Облачно, днем с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью минимальная температура воздуха составит +3..+9°С, максимальная днем будет +7..+13°С.

