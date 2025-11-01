Страны ОПЕК+ готовятся значительно увеличить добычу нефти 2 1.11.2025, 16:55

1,380

На 137 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+, крупнейшая в мире группа нефтедобывающих стран, вероятно, договорится в воскресенье об очередном небольшом повышении целевых показателей добычи нефти на декабрь, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

С апреля восемь членов ОПЕК+ повысили свои производственные квоты более чем на 2,7 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2,5% от мирового предложения.

Восемь стран — Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан и Алжир — намерены в воскресенье договориться об увеличении квот на декабрь еще на 137.000 баррелей в сутки, сообщили три источника. Однако четвертый источник все же допускает возможность согласования странами паузы в наращивании производства в декабре.

На своем последнем заседании группа решила повысить квоты в ноябре на 137.000 баррелей в сутки. В октябре повышение было на такой же объем, до октября группа согласовывала более высокие повышения.

На прошлой неделе цены на нефть упали до пятимесячного минимума, составив около $60 за баррель на фоне опасений по поводу нарастающего избытка предложения, но с тех пор восстановились примерно до $65 за баррель на фоне новых западных санкций в отношении России, члена ОПЕК+, и оптимизма по поводу торговых переговоров.

Аналитик RBC Хелима Крофт сообщила в своей заметке на этой неделе, что, по её ожиданиям, группа повысит целевые показатели на декабрь на 137.000 баррелей в сутки.

Крофт считает, что новые санкции могут оказать серьёзное влияние на РФ, но она не ожидает, что Саудовская Аравия и её партнёры по ОПЕК значительно увеличат добычу, если не будет явных доказательств перебоев с поставками.

Несколько других консалтинговых компаний и банков, включая Rystad, Commerzbank и SEB, ожидают такого же роста квот в декабре - на 137.000 баррелей в сутки.

