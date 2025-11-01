В Глубоком по ошибке в «тунеядцы» записали сотни человек 1.11.2025, 17:07

Белорусы эмоционально отреагировали на это.

В Глубоком, как и по всей Беларуси, работает «комиссия по координации работы по содействию занятости населения» — в народе ее называют «комиссией по тунеядцам». Местные чиновники действительно трудятся «плодотворно»: за полгода провели 16 заседаний и включили в список тунеядцев 3172 человека.

Журналисты BGmedia подсчитали, что при населении района в 33 тысячи человек это примерно каждый одиннадцатый житель — около 9% населения. Если считать только трудоспособных (примерно 18 тысяч человек), то выходит, что в тунеядцы записан каждый шестой, или около 16,7%.

На заседания комиссии были приглашены 1938 человек. Сотрудники РОВД «оказали содействие в трудоустройстве» 21 гражданину. Столь «потрясающий» показатель эффективности не может не вызывать вопросы. Еще 436 человек направили на биржу труда, после чего только 32 из них нашли работу. Тоже впечатляет, не правда ли?

Позже комиссия обнаружила ошибки: в списки попали студенты, заключенные, военнослужащие, многодетные матери и другие, кто по закону не может считаться тунеядцем. Таких оказалось 345 человек. Среди них — работающие в странах ЕАЭС, те, кто занимается сельским хозяйством на собственных участках, воспитывает маленьких детей, служит в армии или учится за границей. Этих комиссия героически вычеркнула, хотя сами же и вписали сначала.

Беларусы активно комментировали новость. «Самые большие тунеядцы — это те, кто в комиссии заседает» — один из популярных комментариев.

«Записали людей в тунеядцы. Дальше что? За колючую проволоку сгонять будут?».

«Неужели не понятно, что тунеядства не будет, пока людям не начнут платить достойную зарплату. Чтобы можно было детей в школу собрать без кредитов».

«Сначала записывают, потом вычеркивают — дело идет, контора пишет. А система, когда сам нашел работу, но все равно должен идти на биржу, чтобы им поставили галочку! Сам через это проходил».

«Сколько человек в комиссии и какая у них зарплата?».

«Это еще одна из сотен причин, почему молодежь уезжает».

«Ай да молодцы! Стараются, работают!».

«У них план по тунеядцам как в 1937-м по врагам народа?».

«Глубокое! Развалили колхозы, зарплат нет, а теперь ищут — кого отправить работать в колхоз! Смешно просто».

