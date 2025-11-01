Топ-4 новых минисериала, которые стоит посмотреть в выходные 1.11.2025, 17:15

1,920

От них сложно оторваться.

Минисериалы - один из любимых форматов настоящих киноманов. Ведь это ленты, которые можно посмотреть всего за несколько дней.

На Netflix часто выходят такие сериалы. Поэтому «24 Канала» сделал подборку новейших лент, среди которых вы точно найдете своего фаворита.

«Флорентийское чудовище»

Этот итальянский минисериал вышел в свет 21 октября 2025 года, а уже сегодня является одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. Это биографическая криминальная история, рассказывающая о серийном убийце, которая может вывести детективов на след флорентийского чудовища.

Эта киноистория насчитывает всего четыре эпизода, поэтому вы легко сможете окунуться в нее всего на один вечер и расслабиться после тяжелого рабочего дня.

«Влюбленные невротики»

Еще один минисериал, который вышел в 2025 году, – это японская киноистория под названием «Влюбленные невротики». Это комедийная мелодрама, которая насчитывает восемь эпизодов. История о владельце шоколадного магазина, который страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Эта психологическая травма чуть ли не ломает ему жизнь.

Однако неожиданно в его жизни появляется любовь: он встречает девушку, которая живет со скоптофобией – страхом выглядеть нелепо в глазах других. Им обоим придется хорошо поработать со своими психологическими травмами, чтобы найти настоящее счастье в паре.

«Никто не видел, как мы шли»

Большой популярности набирает мексиканский минисериал под названием «Никто не видел, как мы шли». Премьера состоялась 15 октября 2025 года на стриминговой платформе Netflix.

Это история о женщине, которая переживает тяжелую разлуку с детьми. Их забрал муж за границу, и это событие навсегда изменило ее жизнь. Лента состоит из пяти эпизодов и точно сможет достучаться до сердца каждого.

«Неро»

Еще один минисериал, который сегодня является одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix, – это французский приключенческий боевик из восьми эпизодов. События происходят во Франции в 1504 году.

В центре сюжета – убийца, который убегает вместе с дочерью, чтобы защитить ее от опасных врагов и собственного темного прошлого.

