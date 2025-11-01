«Королевский аналог Сибири»: где будет жить Эндрю, который больше не принц 1.11.2025, 17:33

1,268

Он переезжает подальше от короля Карла III и королевы Камиллы, живущих в Лондоне.

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (до четверга именовавшийся принцем Эндрю) переедет из Виндзора в королевское поместье Сандрингем, рассказали источники ВВС. Предполагается, что проживание Эндрю будет оплачиваться из личных средств короля — без участия налогоплательщиков.

Эндрю переезжает примерно на 225 км северо-восточнее своего виндзорского особняка — подальше от короля Карла III и королевы Камиллы, живущих в Лондоне, а также принца и принцессы Уэльских, которые обитают в Виндзоре.

Официальное уведомление о расторжении аренды особняка Ройял Лодж в Виндзоре, где жил экс-принц, было подано в четверг.

Тогда же король лишил Эндрю титула принца, иных оставшихся титулов и почестей и попросил его освободить особняк в Виндзоре из-за новых подробностей о его связях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном.

Как рассказал BBC королевский биограф Роберт Хардман, ранее многие предполагали, что Эндрю просто сменит дом внутри Виндзорского поместья — например, переедет во Фрогмор-коттедж.

«Но нет, он уезжает с этой территории, он покидает Виндзор, покидает королевский Беркшир — его фактически сослали по трассе M11 в королевский аналог Сибири, чтобы он провел остаток жизни в Сандрингеме», — отметил Хардман.

Поместье Сандрингем в графстве Норфолк занимает около 80 кв. км — примерно столько же, сколько площадь таких британских городов, как Ноттингем или Брайтон и Хоув.

Оно было куплено королевской семьей в 1862 году как загородная резиденция для будущего короля Эдуарда VII, тогда еще принца Уэльского Альберта, и с тех пор переходило от одного монарха к другому.

На территории поместья находятся несколько жилых деревень и хуторов, а также около 40 кв. км сельскохозяйственных угодий. Главное здание поместья — Сандрингем-хаус — по некоторым данным, насчитывает более сотни комнат, включая бальный зал.

Сандрингем — частное поместье, а не официальная королевская резиденция. Предполагается, что король будет оплачивать проживание Эндрю там из своих личных средств.

Букингемский дворец пока не сообщил, где именно на территории поместья будет жить Эндрю и когда состоится его переезд.

По данным ВВС, он отложен на период после рождественских праздников отчасти для того, чтобы на Рождество, когда по традиции вся королевская семья собирается в Сандрингеме, Эндрю там еще не было.

В каком именно доме на территории Сандрингема будет жить Маунтбеттен-Виндзор, не раскрывается.

Вот несколько возможных вариантов жилья для экс-принца на территории поместья:

Йорк-коттедж — ранее известный как «Холостяцкий домик», расположен примерно в 400 метрах от главного здания. В последние годы использовался как офис и жилье для персонала.

Парк-хаус — место рождения и детский дом принцессы Дианы. В 1983 году был передан благотворительной организации, которая использовала его как отель для людей с инвалидностью и их родственников и тех, кто за ними ухаживает.

Гарденс-хаус — бывший дом главного садовника поместья. На его территории есть действующая лесопилка и экоферма. Королевская семья сдает его в аренду туристам за 4110 фунтов стерлингов в неделю.

Фолли — коттедж XIX века, который ранее использовали как охотничий домик и место для чаепитий. Также сдается в аренду и вмещает до шести гостей.

Энмер-холл — дом, подаренный принцу и принцессе Уэльским Елизаветой II в 2013 году на свадьбу. Они проводят там большую часть школьных каникул.

Брат Карла III был лишен титула принца 30 октября. За несколько дней до этого стало известно, что в 2006 году он принимал Джеффри Эпштейна, его подругу Гислейн Максвелл и американского продюсера Харви Вайнштейна в своем доме Ройял Лодж во время празднования 18-летия принцессы Беатрис.

Встреча проходила именно в частной резиденции принца, а не в Виндзорском замке, как сообщалось ранее. Эти новые факты указывают на то, что связи принца и Эпштейна, судя по всему, были теснее, чем утверждал Эндрю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com