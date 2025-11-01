«Королевский аналог Сибири»: где будет жить Эндрю, который больше не принц
Он переезжает подальше от короля Карла III и королевы Камиллы, живущих в Лондоне.
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (до четверга именовавшийся принцем Эндрю) переедет из Виндзора в королевское поместье Сандрингем, рассказали источники ВВС. Предполагается, что проживание Эндрю будет оплачиваться из личных средств короля — без участия налогоплательщиков.
Эндрю переезжает примерно на 225 км северо-восточнее своего виндзорского особняка — подальше от короля Карла III и королевы Камиллы, живущих в Лондоне, а также принца и принцессы Уэльских, которые обитают в Виндзоре.
Официальное уведомление о расторжении аренды особняка Ройял Лодж в Виндзоре, где жил экс-принц, было подано в четверг.
Тогда же король лишил Эндрю титула принца, иных оставшихся титулов и почестей и попросил его освободить особняк в Виндзоре из-за новых подробностей о его связях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном.
Как рассказал BBC королевский биограф Роберт Хардман, ранее многие предполагали, что Эндрю просто сменит дом внутри Виндзорского поместья — например, переедет во Фрогмор-коттедж.
«Но нет, он уезжает с этой территории, он покидает Виндзор, покидает королевский Беркшир — его фактически сослали по трассе M11 в королевский аналог Сибири, чтобы он провел остаток жизни в Сандрингеме», — отметил Хардман.
Поместье Сандрингем в графстве Норфолк занимает около 80 кв. км — примерно столько же, сколько площадь таких британских городов, как Ноттингем или Брайтон и Хоув.
Оно было куплено королевской семьей в 1862 году как загородная резиденция для будущего короля Эдуарда VII, тогда еще принца Уэльского Альберта, и с тех пор переходило от одного монарха к другому.
На территории поместья находятся несколько жилых деревень и хуторов, а также около 40 кв. км сельскохозяйственных угодий. Главное здание поместья — Сандрингем-хаус — по некоторым данным, насчитывает более сотни комнат, включая бальный зал.
Сандрингем — частное поместье, а не официальная королевская резиденция. Предполагается, что король будет оплачивать проживание Эндрю там из своих личных средств.
Букингемский дворец пока не сообщил, где именно на территории поместья будет жить Эндрю и когда состоится его переезд.
По данным ВВС, он отложен на период после рождественских праздников отчасти для того, чтобы на Рождество, когда по традиции вся королевская семья собирается в Сандрингеме, Эндрю там еще не было.
В каком именно доме на территории Сандрингема будет жить Маунтбеттен-Виндзор, не раскрывается.
Вот несколько возможных вариантов жилья для экс-принца на территории поместья:
Йорк-коттедж — ранее известный как «Холостяцкий домик», расположен примерно в 400 метрах от главного здания. В последние годы использовался как офис и жилье для персонала.
Парк-хаус — место рождения и детский дом принцессы Дианы. В 1983 году был передан благотворительной организации, которая использовала его как отель для людей с инвалидностью и их родственников и тех, кто за ними ухаживает.
Гарденс-хаус — бывший дом главного садовника поместья. На его территории есть действующая лесопилка и экоферма. Королевская семья сдает его в аренду туристам за 4110 фунтов стерлингов в неделю.
Фолли — коттедж XIX века, который ранее использовали как охотничий домик и место для чаепитий. Также сдается в аренду и вмещает до шести гостей.
Энмер-холл — дом, подаренный принцу и принцессе Уэльским Елизаветой II в 2013 году на свадьбу. Они проводят там большую часть школьных каникул.
Брат Карла III был лишен титула принца 30 октября. За несколько дней до этого стало известно, что в 2006 году он принимал Джеффри Эпштейна, его подругу Гислейн Максвелл и американского продюсера Харви Вайнштейна в своем доме Ройял Лодж во время празднования 18-летия принцессы Беатрис.
Встреча проходила именно в частной резиденции принца, а не в Виндзорском замке, как сообщалось ранее. Эти новые факты указывают на то, что связи принца и Эпштейна, судя по всему, были теснее, чем утверждал Эндрю.