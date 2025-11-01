«Даже шпиц отвернулся, чтобы не видеть его» 1.11.2025, 17:42

Белорусы высмеяли обрюзгшего Лукашенко.

Кадры во время посещения Лукашенко Лепельского района показали престарелого мужичка, который сидит на завалинке вместе с собачкой.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новые фото диктатора. Приводим некоторые из них:

«Даже шпиц отвернулся, чтобы не видеть эту гидоту».

«Не сбежишь, везде тебя, падла, найдём и повесим».

«ШОС!!!»

«Таракан перед отправкой на тот свет печально прокручивает свою жизнь».

«Фото удачное, только скамья не та. Скамья должна быть подсудимых, а вместо собаки - конвой».

«Пусть съездит в Светлогорск и подышит свежим воздухом от завода, который построил».

«Ходячий труп».

