«Россияне пусть готовят спички, свечи и фонарики»
- 1.11.2025, 17:50
РФ ожидают блэкауты.
Глава Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди намекнул, что Россию ожидают блэкауты. В частности, Силы обороны Украины готовят соответствующие удары.
- (Россияне - прим.), блэкаут - это не страшно. Это немного каких-то неудобств... полет свободной Птицы - он непредсказуем и не по расписанию... Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию», - пишет «Мадьяр» в Facebook.
Он намекнул, чтобы россияне готовили спички, свечи и фонарики, а также внепланово воспользовалось «своими любимыми гирляндами на батарейках».
Также «Мадьяр» добавил, что российский бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгораемыми.
Напомним, вчера вечером, 31 октября, россияне пожаловались на отключение света в ряде населенных пунктов Московской области.