«Россияне пусть готовят спички, свечи и фонарики» 1.11.2025, 17:50

РФ ожидают блэкауты.

Глава Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди намекнул, что Россию ожидают блэкауты. В частности, Силы обороны Украины готовят соответствующие удары.

- (Россияне - прим.), блэкаут - это не страшно. Это немного каких-то неудобств... полет свободной Птицы - он непредсказуем и не по расписанию... Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию», - пишет «Мадьяр» в Facebook.

Он намекнул, чтобы россияне готовили спички, свечи и фонарики, а также внепланово воспользовалось «своими любимыми гирляндами на батарейках».

Также «Мадьяр» добавил, что российский бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгораемыми.

Напомним, вчера вечером, 31 октября, россияне пожаловались на отключение света в ряде населенных пунктов Московской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com