  • 1.11.2025, 18:04
Совсем скоро белорусов ждут три выходных

До конца года осталось ровно два месяца.

До конца года осталось ровно два месяца — и большие выходные будут в каждом из них. Ближайшие — уже на следующей неделе. Как именно мы будем отдыхать и придется ли за этот отдых «расплачиваться» рабочими днями, рассказал «Онлайнер».

На следующей неделе будет три выходных подряд — с пятницы по воскресенье: 7, 8 и 9 ноября. Седьмое ноября в Беларуси является официальным выходным, отрабатывать его в другой день не нужно.

В декабре выходные будут длиннее — четыре дня подряд: с 25 по 28 декабря. Правда, перед этим предстоит поработать шесть дней — рабочая пятница 26 декабря переносится на субботу 20 декабря.

Канун Нового года — 31 декабря — официальным выходным, кстати, не является, а вот 2026 год начнется сразу с четырех выходных — с 1 по 4 января.

