СМИ: Украина получит две пусковые установки Patriot в ближайшие дни 1.11.2025, 18:09

Оружие предоставляет Германия в сотрудничестве с другими партнерами.

В ближайшие дни Украина получит две пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам Patriot, их предоставят европейские партнеры.

Об этом сообщает канал German Aid to Ukraine в соцсети Х.

- Объявленная в начале августа 2025 года поставка двух пусковых установок MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни! - говорится в сообщении.

