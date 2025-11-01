СМИ: Украина получит две пусковые установки Patriot в ближайшие дни
- 1.11.2025, 18:09
Оружие предоставляет Германия в сотрудничестве с другими партнерами.
В ближайшие дни Украина получит две пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам Patriot, их предоставят европейские партнеры.
Об этом сообщает канал German Aid to Ukraine в соцсети Х.
- Объявленная в начале августа 2025 года поставка двух пусковых установок MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни! - говорится в сообщении.