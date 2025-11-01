«Сообщество железнодорожников»: Бывший начальник БелЖД теперь «играет на другой стороне» 1 1.11.2025, 18:39

Он резко изменил риторику.

В Центре управления перевозками БЖД (ЦУП) 21 октября 2025 года состоялось совещание руководства в лице первого заместителя начальника БЖД при участии службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности (М) с представителями АО «Объединённая транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА), пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

АО «ОТЛК ЕРА» — оператор транзитных контейнерных сервисов. Компания осуществляет транспортировку грузов в сообщении Китай — Европа — Китай в составе регулярных контейнерных поездов через территории России, Казахстана и Беларуси. В настоящее время ОТЛК ЕРА является монополистом контейнерных перевозок на обозначенных маршрутах.

Официальным поводом встречи стало обсуждение вопросов развития контейнерного бизнеса, взаимодействия по станции Колядичи и организации перевозок продукции «Беларуськалия» в контейнерах в направлении Китая.

Однако, по информации из отраслевых источников, практической необходимости в проведении этой встречи в очном формате не было. Большинство обсуждавшихся вопросов уже давно прорабатываются специалистами, а все детали могли быть уточнены дистанционно. Совещание прошло без заранее подготовленной повестки: участники лишь высказывали разрозненные мнения и предложения, которые были внесены в итоговый протокол без конкретных решений и обязательств.

Особый интерес представляет состав участников со стороны АО «ОТЛК ЕРА». Среди них — вице-президент компании Игорь Згурский и бывший начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, которого на этом посту сменил нынешний руководитель БЖД Валерий Веренич.

После своего освобождения от должности в связи с громкими коррупционными скандалами, Морозов перешёл на работу в структуру ОТЛК ЕРА. Его активное участие в обсуждении, где он фактически выступал в роли ключевого представителя компании, свидетельствует о том, что в организации он занимает весьма высокую должность.

Таким образом, в очередной раз, но уже непосредственно, подтвердился факт работы Морозова после его освобождения от должности начальника БЖД — в компании, у истоков создания которой он стоял, принимал участие и чьи интересы постоянно лоббировал в ущерб объединению, которым на тот момент руководил.

Если ранее в публичных выступлениях Морозов подчёркивал приоритет защиты интересов Белорусской железной дороги и проявлял осторожность в отношениях с частными логистическими операторами, то теперь его позиция выглядит значительно более лояльной к развитию бизнеса ОТЛК ЕРА.

Такое резкое изменение риторики полностью подтверждает тот факт, что Морозов таким образом довольно лицемерно готовил почву для своего ухода в частный сектор после завершения карьеры на БЖД. Его нынешняя близость с ОТЛК ЕРА является красноречивым отражением заранее спланированной им «смены курса», выгодной именно этой компании.

И эти «переобувания» выглядят особенно показательно на фоне текущей ситуации, когда БЖД продолжает терять инициативу в сфере контейнерных перевозок, а данная частная структура всё активнее пытается занять эту сверхприбыльную нишу.

Одной из тем встречи стала логистика перевозок калийных удобрений в контейнерах в китайском направлении. Проект обсуждается уже несколько месяцев, однако механизм его реализации пока не выработан. Вопрос обеспечения подсылки порожнего контейнерного парка, включая брестское направление, остаётся открытым. Представители ОТЛК ЕРА и БТЛЦ заявили о готовности взять на себя организацию поставок контейнеров под калий, однако реальная готовность инфраструктуры и вагонного парка вызывает сомнения. При этом БЖД ограничилась ролью наблюдателя, вместо того чтобы выступить координатором взаимодействия.

В итоге совещание, задуманное как стратегическое, завершилось обменом общими заявлениями и обещаниями «рассмотреть вопросы в рабочем порядке». Новых договорённостей по развитию контейнерных маршрутов и перевозок калийной продукции в Китай достигнуто не было.

На фоне имеющихся финансовых и кадровых проблем у БЖД смысл подобных «рабочих встреч» не совсем ясен и больше похож на имиджевую акцию, чем на реальную попытку изменить ситуацию. Либо бывший начальник БЖД просто решил посмотреть, как после него обстоят дела в покинутом им «государственном объединении».

Между тем в отрасли продолжают циркулировать слухи: через частные логистические структуры при участии бывших руководителей БЖД постепенно происходит перераспределение части рынка железнодорожных перевозок. На этом фоне не утихают разговоры о возможной продаже или передаче БЖД российским структурам, что может существенно повлиять на логистический баланс страны.

