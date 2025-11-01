закрыть
На Дзяды беларусы Бельгіі ушанавілі памяць Міколы Равенскага

Ён з'яўляецца аўтарам музыкі да гімну «Магутны Божа».

1 лістапада беларуская супольнасць традыцыйна збіраецца на могілках у Лёвене, каля магілы вядомага беларускага кампазітара Міколы Равенскага— аўтара музыкі да малітвы «Магутны Божа».

Тут адбываецца шэсце і супольная малітва — малебен за ўсіх памерлых, за тых, хто адышоў у іншы свет.

«Мы ўшаноўваем памяць родных, блізкіх і ўсіх, хто змагаўся за Беларусь і беларускую культуру. Гэта дзень спыніць час, успомніць, падзякаваць і захаваць сувязь пакаленняў праз малітву, памяць і духоўную еднасць», - паведамілі Charter97.org удзельнікі акцыі.

