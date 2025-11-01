Новое правительство Молдовы было приведено к присяге1
Новый глава правительства - гражданин Молдовы, Румынии и США.
Новое правительство Молдовы было приведено к присяге в субботу, 1 ноября, президентом Майей Санду, сообщило государственное информационное агентство Moldpress.
- Клянусь соблюдать конституцию и законы Молдовы, защищать демократию и основные права человека, суверенитет и целостность страны, - заявил новый премьер страны Александру Мунтяну в ходе торжественной церемонии, которая прошла в президентском дворце в Кишиневе. Ее трансляция велась в режиме онлайн на сайте правительства республики, сообщает «Немецкая волна».
Новый кабинет министров, возглавляемый независимым ученым и инвестиционным банкиром Мунтяну, считает своей важнейшей задачей завершение переговоров о вступлении Молдовы в ЕС к 2028 году. Накануне, во время утверждения состава правительства в парламенте голосами 55 депутатов правящей проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS), Мунтяну пообещал, что уйдет в отставку, если не справится к этой задачей. Фракции коммунистов, социалистов и двух других оппозиционных партий Молдовы отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Партия «Действие и солидарность» Майи Санду победила на парламентских выборах в Молдове в конце сентября. 24 октября Санду выдвинула кандидатуру Мунтяну на пост премьер-министра.
Мунтяну 20 лет прожил в Киеве
Новому главе правительства Молдовы 61 год, последние 20 лет он прожил в украинской столице Киеве. С 2007 года он руководил департаментом прямых инвестиций компании Dragon Capital, впоследствии основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners. Ранее Мунтяну работал банкиром в Молдове и Франции, а также 10 лет проработал во Всемирном банке в Вашингтоне. Он является гражданином Молдовы, Румынии и США. В его кабинет входит больше беспартийных экспертов, чем членов партии PAS.
Президент Молдовы Майя Санду в своей речи на церемонии инаугурации правительства страны поблагодарила нового премьера и его кабмин «за то, что взяли на себя ответственность в сложный период - как для нашей страны, так и для всего региона».
«Перед вами стоит страна, которая нуждается в доверии и результатах. Желаю вам сил для работы, мудрости в решениях и единства в действиях», - цитирует агентство Moldpress слова президента.