Новое правительство Молдовы было приведено к присяге 1 1.11.2025, 19:08

Новый глава правительства - гражданин Молдовы, Румынии и США.

Новое правительство Молдовы было приведено к присяге в субботу, 1 ноября, президентом Майей Санду, сообщило государственное информационное агентство Moldpress.

- Клянусь соблюдать конституцию и законы Молдовы, защищать демократию и основные права человека, суверенитет и целостность страны, - заявил новый премьер страны Александру Мунтяну в ходе торжественной церемонии, которая прошла в президентском дворце в Кишиневе. Ее трансляция велась в режиме онлайн на сайте правительства республики, сообщает «Немецкая волна».

Новый кабинет министров, возглавляемый независимым ученым и инвестиционным банкиром Мунтяну, считает своей важнейшей задачей завершение переговоров о вступлении Молдовы в ЕС к 2028 году. Накануне, во время утверждения состава правительства в парламенте голосами 55 депутатов правящей проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS), Мунтяну пообещал, что уйдет в отставку, если не справится к этой задачей. Фракции коммунистов, социалистов и двух других оппозиционных партий Молдовы отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.

Партия «Действие и солидарность» Майи Санду победила на парламентских выборах в Молдове в конце сентября. 24 октября Санду выдвинула кандидатуру Мунтяну на пост премьер-министра.

Мунтяну 20 лет прожил в Киеве

Новому главе правительства Молдовы 61 год, последние 20 лет он прожил в украинской столице Киеве. С 2007 года он руководил департаментом прямых инвестиций компании Dragon Capital, впоследствии основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners. Ранее Мунтяну работал банкиром в Молдове и Франции, а также 10 лет проработал во Всемирном банке в Вашингтоне. Он является гражданином Молдовы, Румынии и США. В его кабинет входит больше беспартийных экспертов, чем членов партии PAS.

Президент Молдовы Майя Санду в своей речи на церемонии инаугурации правительства страны поблагодарила нового премьера и его кабмин «за то, что взяли на себя ответственность в сложный период - как для нашей страны, так и для всего региона».

«Перед вами стоит страна, которая нуждается в доверии и результатах. Желаю вам сил для работы, мудрости в решениях и единства в действиях», - цитирует агентство Moldpress слова президента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com