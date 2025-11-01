«Герасимов транзитом врет Путину» 1.11.2025, 19:37

Это играет на руку Украине.

В российской армии действует вертикаль страха, где правда о ситуации на фронте скрывается от высшего руководства. Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов получает и передает Путину искаженную информацию, что приводит к ошибкам в планировании боевых действий.

Об этом рассказал.

- Я не думаю, что Герасимов непосредственно сам врет Путину. Я думаю, что система лжи построена от командиров взводов или отделений. Россияне очень боятся говорить правду. В тоталитарном государстве за плохие новости человек будет нести ответственность даже в том случае, если он, условно говоря, не виноват в том, что сложилась какая-то определенная ситуация, но если он доложит правду, то может очень сильно пострадать, — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов транзитом врет Путину. Он получает недостоверную информацию от своих подчиненных и передает ее главе Кремля.

- Такая ситуация влияет для нас позитивно, потому что, не обладая достоверной информацией, генеральный штаб РФ, когда планирует боевые действия, может спланировать их неправильно. Кстати, когда приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (он часто приезжает непосредственно на линию фронта), то он просил командиров, начиная от командиров бригад, корпусов, даже командиров батальонов, предоставлять ему достоверную информацию, какой бы неприятной она ни была. Тогда это дает возможность планировать и как-то попробовать правильно решить ситуацию, — рассказал Алексей Гетьман.

На россиян недостоверная информация о ситуации на фронте, которую докладывают Путину, оказывает негативное влияние.

- То, что об этом уже говорят российские военкоры — слышат и российские военнослужащие, и это точно их не мотивирует. Они понимают, что если врут, значит, скрывают правду, значит, правда — нехорошая, — подытожил военный аналитик.

