Стало известно, сколько в Беларуси пустующих домов

Стало известно, сколько в Беларуси пустующих домов1
- 1.11.2025, 19:44
Некоторые из них можно купить за одну базовую.
В Беларуси своих хозяев дожидается более 48 000 пустующих домов — такой цифрой поделились в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
С января 2023 года такие объекты вносятся в Единый реестр пустующих жилых домов, который объединил разрозненные реестры пустующих домов, прежде размещавшиеся на сайтах и стендах местных исполкомов.
По 28 000 домов, включенных в реестр, ведется работа — ищут собственников, оформляют передачу в коммунальную собственность, готовят продажу.
С начала 2025 года 1200 домов из реестра было продано, из них 700 — за одну базовую величину. Сейчас к продаже предлагается более 500 домов, 400 из них можно купить за одну базовую.
Лидером по количеству внесенных в реестр домов является Гродненская область.