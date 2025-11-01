Стало известно, сколько в Беларуси пустующих домов 1 1.11.2025, 19:44

Некоторые из них можно купить за одну базовую.

В Беларуси своих хозяев дожидается более 48 000 пустующих домов — такой цифрой поделились в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

С января 2023 года такие объекты вносятся в Единый реестр пустующих жилых домов, который объединил разрозненные реестры пустующих домов, прежде размещавшиеся на сайтах и стендах местных исполкомов.

По 28 000 домов, включенных в реестр, ведется работа — ищут собственников, оформляют передачу в коммунальную собственность, готовят продажу.

С начала 2025 года 1200 домов из реестра было продано, из них 700 — за одну базовую величину. Сейчас к продаже предлагается более 500 домов, 400 из них можно купить за одну базовую.

Лидером по количеству внесенных в реестр домов является Гродненская область.

