Эксперты назвали топ-5 бюджетных телефонов 1.11.2025, 19:53

Они дешевые и мощные.

Найти качественный смартфон стоимостью менее 200 долларов сегодня стало гораздо проще, чем раньше. Бюджетный сегмент быстро развивается, и в 2025 году он полон моделей, которые предлагают стильный дизайн, быстрые экраны, плавную работу и длительную поддержку.

Редакторы портала Gizchina обновили свой топ лучших Android-смартфонов стоимостью до 200 долларов , с покупкой которых вы точно не прогадаете.

Открывает список Moto G (2025), в котором реализовано практически все, что вы ищете в бюджетном смартфоне. Это 6,7-дюймовый экран Full HD+ с частотой 120 Гц, оптимальный для скролинга соцсетей и игр процессор MediaTek и автономность до двух дней при обычном использовании. Также здесь есть поддержка NFC и «чистая» версия Android.

Далее идет Galaxy A16 5G от Samsung, который остается одним из самых доступных смартфонов на рынке с поддержкой 5G. Также он может похвастаться Super AMOLED-панелью и поддержкой обновлениями Android целых шесть лет.

Смартфон CMF Phone 1, созданный суббрендом Nothing, выделяется своим дизайном. Он выглядит необычно за счет сменных задних панелей и ярких цветовых решений. А наличие чипсета Dimensity 7300 делает его одним из самых мощных смартфонов в бюджетном классе.

DOOGEE Blade 10 назвали самым долговечным бюджетным смартфоном. Аппарат имеет крепкий корпус, защищенный по армейскому стандарту MIL-MIL-STD-810H и не боится падения с большой высоты и попадания в воду. Он не бьет рекорды производительности, но легко справляется с многозадачностью и социальными сетями, а его батареи хватит на 2 дня.

Замыкает список Moto G 5G (2024). Несмотря на то, что эта модель немного устарела, она все еще остается одним из самых функциональных телефонов до $200. Телефон поддерживает 5G, использует чипсет Snapdragon 4 Gen 1 и оснащен большим 6,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com