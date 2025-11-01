закрыть
1 ноября 2025, суббота, 20:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Венесуэле приземлился российский военный самолет

  • 1.11.2025, 20:00
В Венесуэле приземлился российский военный самолет

Он летел по довольно запутанному маршруту.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в Венесуэле. Накануне правитель Венесуэлы Николас Мадуро попросил у Путина помощи.

Об этом пишет «Телеграф» со ссылкой на Defense News. По данным издания, факт прибытия российского самолета в Каракас подтверждает карта полетов. Правда, борт направлялся по довольно запутанному маршруту.

В настоящее время этот рейс рассматривается как попытка Москвы расширить военное присутствие в Латинской Америке. По карте полета видно, что борт с регистрационным номером RA-78765 прибыл в Венесуэлу 28 октября. Он совершил для этого двухдневный полет из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку.

Такой сложный маршрут может свидетельствовать о том, что борт пытался избежать западного воздушного пространства или возможных проверок груза в недружественных странах. Не исключают возможность дополнительной догрузки самолета в других странах.

Ил-76 может перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек. Оператором этого борта является компания Aviacon Zitotrans, которая находится под санкциями США, Канады и Украины из-за связей с российскими военными структурами, включая неоднократные поставки оборудования в регионы действия наемников ЧВК «Вагнер».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников