«Урожай кофе в Беларуси в этом году плохой»1
- 1.11.2025, 20:08
- 1,574
В сети шутят по поводу высоких цен на популярный напиток.
Минчанин обратил внимание на стоимость кофе и не смог скрыть удивление. Его короткий ролик собрал почти полмиллиона просмотров и более пяти тысяч комментариев:
Пользователи «Салідарнасці» также отреагировали:
«В мире кофе с 2020 года подорожал в 2 раза, а у нас в 4 раза».
«Акциз в Беларуси высокий и преференции на импорт только своим прыкорытным — вот вам и результат и цены».
