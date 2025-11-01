закрыть
1 ноября 2025, суббота
«Урожай кофе в Беларуси в этом году плохой»

  • 1.11.2025, 20:08
«Урожай кофе в Беларуси в этом году плохой»

В сети шутят по поводу высоких цен на популярный напиток.

Минчанин обратил внимание на стоимость кофе и не смог скрыть удивление. Его короткий ролик собрал почти полмиллиона просмотров и более пяти тысяч комментариев:

Пользователи «Салідарнасці» также отреагировали:

«В мире кофе с 2020 года подорожал в 2 раза, а у нас в 4 раза».

«Акциз в Беларуси высокий и преференции на импорт только своим прыкорытным — вот вам и результат и цены».

@gazetaby «Урожай кофе в Беларуси в этом году плохой», – именно так шутят в сети по поводу цен на популярный напиток в нашей стране. Минчанин обратил внимание на стоимость кофе и не смог скрыть удивление. Его короткий ролик собрал почти полмиллиона просмотров и более 5-ти тысяч комментариев #беларусьсейчас #белтикток #gazetaby #медыясалідарнасць #новостибеларуси ♬ оригинальный звук - Салідарнасць

