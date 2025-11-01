«Урожай кофе в Беларуси в этом году плохой» 1 1.11.2025, 20:08

1,574

В сети шутят по поводу высоких цен на популярный напиток.

Минчанин обратил внимание на стоимость кофе и не смог скрыть удивление. Его короткий ролик собрал почти полмиллиона просмотров и более пяти тысяч комментариев:

Пользователи «Салідарнасці» также отреагировали:

«В мире кофе с 2020 года подорожал в 2 раза, а у нас в 4 раза».

«Акциз в Беларуси высокий и преференции на импорт только своим прыкорытным — вот вам и результат и цены».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com