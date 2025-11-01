«Хартия» за месяц уничтожила сто единиц техники россиян 1.11.2025, 20:12

В корпусе создается первый роботизированный батальон «Лава».

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на войне в Украине. В частности 2-й корпус Национальной гвардии Украины «Хартия» уничтожил за октябрь более 600 единиц живой силы россиян.

Как отмечает пресс-служба «Хартии», в течение октября подразделения в полосе ответственности 2-го корпуса НГУ «Хартия» обезвредили 619 российских оккупантов. Кроме живой силы врага, поражено большое количество российской военной техники, в частности:

- 98 единиц авто- и мототехники;

- 7 единиц бронетехники;

- более 70 ударных и разведывательных дронов;

- более 1000 FPV-дронов;

- 22 единицы артиллерии врага;

- 24 полевых склада российских оккупантов;

- 35 взлетных площадок и пунктов управления вражеских операторов дронов.

Также в корпусе создается новое подразделение - первый роботизированный батальон «Лава». В его рамках будут применяться новейшие технологии в сфере воздушных и наземных беспилотных систем.

