«Лукашенко все хуже и хуже» 1.11.2025, 20:22

3,092

Белорусы жестко прошлись по престарелому диктатору.

Лукашенко в пятницу посетил Березинский биосферный заповедник, где заговорил о войне. Диктатор грозился «бахнуть».

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на слова диктатора. Приводим некоторые из них:

«Бред сивого мерина!»

«Таракан, когда уже по твоей дурной башке бахнут. Идиот».

«Ему все хуже и хуже. Несет полную ахинею».

«Дайте деду таблетки. Опять бредит».

«Кукуха поехала окончательно. Твой бред надоел всем гражданам Беларуси».

