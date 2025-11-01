«Лукашенко все хуже и хуже»
- 1.11.2025, 20:22
Белорусы жестко прошлись по престарелому диктатору.
Лукашенко в пятницу посетил Березинский биосферный заповедник, где заговорил о войне. Диктатор грозился «бахнуть».
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на слова диктатора. Приводим некоторые из них:
«Бред сивого мерина!»
«Таракан, когда уже по твоей дурной башке бахнут. Идиот».
«Ему все хуже и хуже. Несет полную ахинею».
«Дайте деду таблетки. Опять бредит».
«Кукуха поехала окончательно. Твой бред надоел всем гражданам Беларуси».