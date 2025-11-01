закрыть
1 ноября 2025, суббота, 21:16
«Лукашенко все хуже и хуже»

  • 1.11.2025, 20:22
  • 3,092
«Лукашенко все хуже и хуже»

Белорусы жестко прошлись по престарелому диктатору.

Лукашенко в пятницу посетил Березинский биосферный заповедник, где заговорил о войне. Диктатор грозился «бахнуть».

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на слова диктатора. Приводим некоторые из них:

«Бред сивого мерина!»

«Таракан, когда уже по твоей дурной башке бахнут. Идиот».

«Ему все хуже и хуже. Несет полную ахинею».

«Дайте деду таблетки. Опять бредит».

«Кукуха поехала окончательно. Твой бред надоел всем гражданам Беларуси».

