Ученые: Новый мощный антибиотик «скрывался на виду» десятилетиями 1 1.11.2025, 20:45

2,038

Его источником стали давно известные бактерии.

Ученые из Уорикского университета в Великобритании и Университета Монаша в Австралии обнаружили новый мощный антибиотик. И удалось это сделать, не открыв новые горизонты, а вернувшись к давно изведанному, сообщает Science Alert.

Новое соединение исходит от бактерий, которые известны десятилетиями. Это промежуточное вещество, которое образуется в процессе производства другого антибиотика, метиленомицина А. Потенциально новый антибиотик может помочь в борьбе с бактериями, которые становятся все более устойчивыми к препаратам.

«Примечательно, что бактерия Streptomyces coelicolor, продуцирующая метиленомицин А и лактон пре-метиленомицина С, является модельным видом, продуцирующим антибиотики, который активно изучается с 1950-х годов. Обнаружение нового антибиотика у столь знакомого организма стало настоящим сюрпризом», — заявил химик Лона Альхалаф из Уорикского университета.

Ученые, которые сделали открытие, решили более подробно изучить метиленомицин А, модифицировав гены, используемые в процессе сборки антибиотика, чтобы понять, как каждый из них действует. После этого они протестировали получившиеся соединения на антибиотическую активность.

«Метиленомицин А был первоначально открыт 50 лет назад, и, хотя его синтезировали несколько раз, никто, по-видимому, не тестировал синтетические промежуточные продукты на антимикробную активность», — сказал химик Грег Чаллис из Уорикского университета.

Исследователи выявили, что препарат эффективен против резистентного золотистого стафилококка и ванкомицин-резистентного энтерококка, эти инфекции особо опасны для существующих антибиотиков. Важно также то, что бактерии Enterococcus, которые подвергались воздействию пре-метиленомицина С-лактона в течение 28 дней подряд, не стали устойчивыми к нему. Это может свидетельствовать о том, что соединение будет эффективно продолжительное время.

Вместе с тем, для того, чтобы определить, насколько новое соединение перспективно как антибиотик, необходимы дальнейшие доклинические исследования.

