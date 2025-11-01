закрыть
Региональные бюджеты РФ трещат по швам

  1.11.2025, 20:50
Регионы под давлением Кремля вынуждены сокращать социальные программы и тратить средства на армию.

В большинстве российских регионов начался секвестр местных бюджетов: 67 субъектов завершили первое полугодие с дефицитом, поэтому власть вынуждена урезать расходы — прежде всего на социальные программы и выплаты новобранцам армии. Об этом сообщили в украинском Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что главная причина финансового кризиса — война против Украины. Москва переложила значительную часть военных расходов на местные бюджеты, которые теперь оплачивают контракты с Минобороны, компенсации раненым и погибшим, содержание их семей и похороны. При этом федеральные дотации постоянно сокращаются.

Эксперты Центра подчеркивают, что в результате такой политики регионы теряют возможности развития: вместо строительства школ, больниц и дорог миллиарды рублей идут на нужды войны. Агрессия против Украины не только истощает экономику России, но и лишает регионы финансовой самостоятельности, превращая их в заложников решений Кремля.

Издание The Telegraph сообщило, что экономическая война истощает Россию быстрее, чем ее армия достигает успехов на фронте. По мнению журналистов, диктатор РФ Путин оказался в самой сложной ситуации за все время своего правления.

Точечные удары Сил обороны по нефтеперерабатывающим заводам фактически парализовали энергетический сектор страны-агрессора, а летнее наступление российских войск провалилось. В то же время военная экономика РФ продолжает работать на полную, что может свидетельствовать о подготовке к новому этапу эскалации.

