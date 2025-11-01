Сирийский лидер впервые в истории посетит Белый дом
- 1.11.2025, 21:06
В ноябре он встретится с Трампом.
Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа уже в ноябре прибудет с официальным визитом в Белый дом. Это будет первый подобный случай в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.
Он написал, что о таком визите ему рассказал посол США в Сирии Том Баррак.
- Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и, как ожидается, встретится с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) в Белом доме, - говорится в посте.
Также он отметил, что это будет первый визит сирийского лидера в Белый дом. До этого главы Сирии никогда не совершали подобного.