Сирийский лидер впервые в истории посетит Белый дом 1.11.2025, 21:06

Ахмед аль-Шараа

В ноябре он встретится с Трампом.

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа уже в ноябре прибудет с официальным визитом в Белый дом. Это будет первый подобный случай в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

Он написал, что о таком визите ему рассказал посол США в Сирии Том Баррак.

- Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и, как ожидается, встретится с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) в Белом доме, - говорится в посте.

Также он отметил, что это будет первый визит сирийского лидера в Белый дом. До этого главы Сирии никогда не совершали подобного.

