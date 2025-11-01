ВСУ уничтожили три линии нефтепродуктопровода «Кольцевой» в Московской области 11 1.11.2025, 21:39

3,696

Даже вооруженная охрана и системы защиты не смогли предотвратить взрывы.

31 октября Вооруженные силы Украины уничтожили три линии нефтепродуктопровода «Кольцевой» в Московской области, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Эти линии использовались для поставок топлива для российской армии.

Даже вооруженная охрана и системы защиты не смогли предотвратить взрывы: все три линии были одновременно взорваны и выведены из строя. По мнению ГУР, это серьезный удар по военной мощи России и ее экономике в Московском регионе.

Длина нефтепродуктопровода составляет 400 километров, по нему поставляли топливо с Рязанского, Нижегородского и Московского НПЗ. Он мог перекачивать до 3 миллионов тонн авиационного топлива, 2,8 миллиона тонн дизельного и 1,6 миллиона тонн бензина в год.

