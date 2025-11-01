В Сеть попал занимательный тест на внимательность 1.11.2025, 22:10

1,352

Этот тест — не просто развлечение, а настоящая проверка зрительной концентрации.

На первый взгляд перед вами обычное фото: трава, листья, камни — ничего подозрительного. Но где-то в этом хаосе прячется змея, пишет «Вокруг света».

Не мультяшная, не нарисованная — а реалистично замаскированная, так что даже опытные наблюдатели промахиваются.

Мы даём вам всего 10 секунд, чтобы обнаружить змею. Этого времени достаточно тем, у кого по-настоящему острое зрение и мгновенное внимание к деталям. Остальные пересматривают фото по нескольку раз и всё равно не могут понять, где она.

Некоторые уверены, что змеи нет вовсе. Но нет — она есть. Просто идеально спряталась.

Испытайте себя и напишите в комментариях, за сколько секунд вам удалось найти змею.

