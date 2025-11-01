закрыть
1 ноября 2025, суббота, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал занимательный тест на внимательность

  • 1.11.2025, 22:10
  • 1,352
В Сеть попал занимательный тест на внимательность

Этот тест — не просто развлечение, а настоящая проверка зрительной концентрации.

На первый взгляд перед вами обычное фото: трава, листья, камни — ничего подозрительного. Но где-то в этом хаосе прячется змея, пишет «Вокруг света».

Не мультяшная, не нарисованная — а реалистично замаскированная, так что даже опытные наблюдатели промахиваются.

Мы даём вам всего 10 секунд, чтобы обнаружить змею. Этого времени достаточно тем, у кого по-настоящему острое зрение и мгновенное внимание к деталям. Остальные пересматривают фото по нескольку раз и всё равно не могут понять, где она.

Некоторые уверены, что змеи нет вовсе. Но нет — она есть. Просто идеально спряталась.

Испытайте себя и напишите в комментариях, за сколько секунд вам удалось найти змею.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников