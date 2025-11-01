Die Zeit: Над бельгийской военной базой НАТО замечено несколько беспилотников 1.11.2025, 22:22

На базе хранится ядерное оружие США.

Над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель, которая используется НАТО, в ночь с пятницы на субботу замечено несколько беспилотников.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что на следующей неделе состоится встреча с полицией для анализа угроз и принятия необходимых мер по поиску и аресту операторов дронов, сообщает Die Zeit (перевод — zn.ua).

Военная база Кляйне-Брогель во Фландрии в октябре была задействована в ежегодных учениях НАТО по защите территории альянса с использованием ядерного оружия, в которых участвовало около двух тысяч военнослужащих. Эта база — особенно уязвимое место, поскольку там хранится ядерное оружие США и вскоре будет размещена база истребителей F-35, сообщает портал Het Laatste Nieuws.

