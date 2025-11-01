Криптобиржа Bybit вслед за банком Revolut ввела ограничения для белорусов 1.11.2025, 22:30

Приостановлено открытие счетов.

Криптобиржа Bybit вслед за банком Revolut ввела ограничения для россиян. Как сообщает OhMySwift, европейское подразделение платформы — Bybit EU — приостановило открытие счетов для граждан России, включая тех, кто имеет вид на жительство в странах ЕС, пишет The Moscow Times.

Новые правила затронули и существующих клиентов. По данным канала, один из пользователей, ранее зарегистрированный в нидерландском подразделении Bybit NL, столкнулся с отказом при повторном прохождении верификации после перехода под юрисдикцию Bybit EU. В ответ на запрос в службе поддержки объяснили, что обновленная политика предусматривает ограничения по гражданству, а не по месту жительства. Под аналогичный запрет подпадают также граждане Афганистана, Беларуси, Ирана, Северной Кореи, Сирии и Судана.

Одновременно с этим 1 ноября «Русская служба Би-би-си» сообщила, что цифровой банк Revolut начал закрывать счета российских клиентов, которые не имеют европейского гражданства или вида на жительство. По информации издания, пользователи получили два уведомления: сначала банк запросил копию ВНЖ, а затем сообщил о закрытии счета, после чего предоставить документы стало невозможно. При этом, как отмечает «Би-би-си», ранее отдельные российские клиенты получали заверения в том, что ограничения не коснутся их как минимум до конца декабря текущего года. В комментарии РБК в Revolut заявили, что как глобально регулируемое финучреждение банк обязан соблюдать санкционные правила ООН, ЕС, Великобритании, США и других юрисдикций.

Bybit EU является европейским подразделением международной криптобиржи Bybit, созданным для работы в Европейской экономической зоне. Платформа получила австрийскую лицензию в соответствии с регламентом MiCAR, что позволило ей расширить деятельность на 29 стран ЕЭЗ и предоставить доступ к регулируемым криптоуслугам для более чем 450 миллионов европейских пользователей. В перечень услуг входят хранение криптоактивов, обменные операции и переводы с учетом европейских регуляторных требований.

Отметим, что19-й пакет санкций ЕС против России, вступивший в силу 23 октября, включает ограничения против российских банков и криптобирж. В пакет также вошли снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет сделок с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», санкции против 118 судов, используемых для перевозки российской нефти, и запрет на импорт российского СПГ.

