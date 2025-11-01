«Вопрос находится на столе у Трампа» 1.11.2025, 22:40

Эксперт - об одобрении Пентагоном передачи Tomahawk Украине.

Президент США Дональд Трамп поставил вопрос предоставления Украине Tomahawk («Томагавк») на паузу. Достаточно интересно, что именно сейчас CNN сообщает о решении Пентагона передать эти ракеты.

Таким образом посылается сигнал в первую очередь России, что вопрос находится на столе у Дональда Трампа, и последнее, что осталось — его подпись. Такое мнение высказал исполнительный директор украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

По его словам, публикация в СМИ сообщения об одобрении передачи ракет Tomahawk Украине является информационно-психологическим давление на Россию со стороны США.

«И это достаточно интересный момент, потому что вместе с давлением по поводу санкций уже сейчас Скотт Бессент (министр финансов США, — ред.) говорит, что готовятся новые пакеты против России, в информационном поле Америки возобновляется идея поставок в Украину ракет Tomahawk. И все это вместе может говорить, что если Путин не согласится на полное и безусловное прекращение огня, это сейчас главное условие, то Дональд Трамп может принять и соответствующее решение по ракетам», — считает Леонов.

В то же время, заметил эксперт, действия Трампа прогнозировать сложно.

«Мы помним и отмененные ультиматумы в сторону России. Но недавно были санкции, которые ввели Соединенные Штаты, они были неожиданны не только для России, но и для союзников. И с этой точки зрения решение Дональда Трампа может быть принято в силу того, что на него сейчас усиливается давление в Соединенных Штатах, и не только со стороны его ближайших соратников, которые говорят, что Украину нужно поддерживать. Изменилась ситуация и в Республиканской партии. Избиратели Республиканской партии поддерживают помощь Украине. И, что самое главное, 63% республиканцев, согласно последним социологическим вопросам Wall Street Journal, поддерживают передачу Украине Tomahawk», — сказал он.

Леонов добавил, что с учетом старта предвыборной кампании в Конгресс США тема передачи Украине Tomahawk становится вопросом предвыборной борьбы.

