Обладательница премии мира поддержала «эскалацию» США против Венесуэлы
- 1.11.2025, 23:09
Мария Мачадо считает военную операцию единственным шансом свергнуть режим Мадуро.
Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо поддерживает возможную «эскалацию» в отношениях между США и Венесуэлой, потому что считает это последним шансом свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Соответствующее заявление она сделала в интервью Bloomberg (перевод - «Униан»).
Мария Мачадо является оппозиционной активисткой из Венесуэлы. Собственно за эту оппозиционную деятельность ей и выдали Нобелевскую премию мира несколько недель назад.
В сентябре и октябре текущего года США потопили в Карибском море несколько судов, которые перевозили наркотики из Венесуэлы. Теперь Трамп уже публично рассуждает о возможном вторжении в Венесуэлу. Журналистка спросила, как Мачадо, лауреат премии мира, относится к возможной наземной операции США против Венесуэлы.
- Я считаю, что эскалация, которая произошла, - это единственный способ заставить Мадуро понять, что время уйти. Эта эскалация - последняя возможность для тех, кто все еще поддерживает Мадуро, понять, что им нужно лишить его любой поддержки, а самому Мадуро - понять, что это последний шанс действительно способствовать мирному и упорядоченному переходу, чего мы хотим, за что мы боролись, - сказала она.
Мачадо подчеркнула, что режим Николаса Мадуро сфальсифицировал результаты 35 выборов разного уровня в Венесуэле, что народ выходил на мирные протесты, но их жестоко подавили.
- Мы в конце концов продемонстрировали, мы победили, а потом на нас напали. У нас были тысячи протестов, мирных митингов, демонстраций. Мы перепробовали все институциональные средства, - сказала Мачадо.