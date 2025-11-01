Как спецслужбам Украины удалось уничтожить «Орешник» на территории РФ 1.11.2025, 23:19

Полковник заявил, что это могли сделать двумя способами.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина уничтожила один из трех комплексов «Орешник» на территории России. Это могли сделать двумя путями.

Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что один из них – причастность спецслужб на местах. Сами же россияне могут изготавливать такой комплекс только раз в квартал в году.

Как удалось уничтожить «Орешник»?

Полковник запаса ВСУ отметил, что если это был неконтактный подрыв, то уничтожить «Орешник» могли дроны, которые бы добрались до него с любой точки. Однако также это могла быть и диверсия, организованная украинскими спецслужбами.

- Достаточно было просто вывести из строя один механизм ракеты и все – она сама взорвет. В частности, мог быть и такой вариант, – предположил он.

По словам Свитана, самое главное – это результат. Теперь у россиян нет одного «Орешника», который не сможет выполнить боевую задачу. Интересно, что россияне сначала могли и не понять, что именно Украина была причастна к уничтожению. Ведь «Орешник» еще не является совершенным оружием, над ним до сих пор работает большое количество людей.

Отметим, что «Орешник» – это баллистическая ракета, подобная ракетам «Ярс» или «Тополь». По состоянию на сейчас в России осталось два комплекса. В следующем году Кремль планирует масштабировать производство до 6 ракет.

