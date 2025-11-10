закрыть
10 ноября 2025, понедельник
В России ограничили продажи Lada Largus из-за проблем с рулевым управлением

  • 10.11.2025, 6:01
Эту модель активно продают и в Беларуси.

Продажи автомобилей Lada Largus ограничены в российской дилерской сети еще с 21 октября из-за выявленных проблем с рулевым управлением, сообщили в Росстандарте агентству РИА Новости. Сейчас ведомство проверяет, соответствуют ли машины требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности транспортных средств.

Ограничение введено до завершения анализа информации, тестирования компонентов и исследования материалов. «АвтоВАЗ» уведомил Росстандарт о принятых мерах для предотвращения рисков, связанных с затруднением вращения руля.

По данным ведомства, при обращении владельцев выполняется гарантийный ремонт. Все проведенные на данный момент ремонты оказались результативными — повторных обращений клиентов не зарегистрировано.

«АвтоВАЗ» совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжает искать причины возможного несоответствия требованиям безопасности.

Официальное сообщение Росстандарта появилось после публикации в телеграм-канале Mash. Издание сообщило, что проверка на «АвтоВАЗе» началась после обращения к ним от Национального автомобильного союза. Водители жаловались: с наступлением холодов руль «сильно затягивает, закусывает», что создает риск ДТП.

В Mash уточнили: формально продажи не остановлены полностью — дилеры получили рекомендации по устранению и профилактике выявленной проблемы. На заводе в Ижевске с 21 октября проводятся проверки компонентов и тесты.

В «АвтоВАЗе» заявили изданию, что не получали от Росстандарта дополнительных писем после первоначального запроса. Никаких запретов в обращении ведомства не содержится, готовится официальный ответ.

Новость актуальна для Беларуси: автомобили Lada Largus продаются в стране у официальных дилеров, причем эта модель одна из самых популярных на рынке. Недавно, в октябре, в Беларуси была запущена продажа Largus CNG — версии, работающей как на бензине, так и на газе.

