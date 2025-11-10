ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника 10.11.2025, 6:33

Его могли убить еще в 2014 году.

ХАМАС в воскресенье, 9 ноября, передал Израилю тело еще одного заложника. В группировке утверждают, что тело принадлежит израильскому военному Хадару Голдину, который был убит в 2014 году. Об этом пишет AP.

Как заявляет ХАМАС, тело Голдина нашли в субботу, 8 ноября, в туннеле в городе Рафах. Его убили 1 августа 2014 года, через два часа после того, как начало действовать перемирие в между Израилем и ХАМАС.

В Израиль считают, что переданное тело действительно может принадлежать лейтенанту Голдину, однако для этого необходимо подтверждение судебно-медицинской экспертизы, отметил спикер израильского правительства Шош Бедросиан.

В материале отмечается, что Красный Крест передал тело израильским военным в Газе. Его останки доставили в Национальный институт судебно-медицинской экспертизы в Тель-Авиве.

Как ранее писали израильские медиа, ссылаясь на чиновников, говоривших на условиях анонимности, ХАМАС задерживает передачу тела Голдина, надеясь добиться безопасного прохода для более 100 своих боевиков, окруженных израильскими войсками и заблокированных в Рафахе.

