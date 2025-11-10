На продажу выставили дом, в котором в детстве жил Дональд Трамп 10.11.2025, 6:58

Как он выглядит?

Теплый дом в тихом районе Нью-Йорка, где прошли первые годы жизни будущего президента США Дональда Трампа, выставили на продажу за 2,3 миллиона долларов.

Пятикомнатный дом общей площадью около 316 квадратных метров находится в районе Квинс. В 1940 году его построил Фред Трамп, отец будущего президента. Именно здесь Дональд Трамп провёл первые годы жизни, пока семья не переехала в более просторное жильё, пишет The New York Post.

Дом в Квинсе, где прошло детство Дональда Трампа. Фото: The New York Post

Это особняк в Тюдоровском стиле, который какое-то время даже использовался для проживания туристов через Airbnb. Однако последние несколько лет здание пустовало и постепенно разрушалось — пока в феврале этого года его не приобрел местный застройщик за 835 тысяч долларов.

Новый владелец провел масштабную реконструкцию всего за восемь месяцев. Он сохранил оригинальный фасад дома, но внутренняя часть была полностью перестроена. Теперь дом снова выставлен на продажу — при этом с небольшой скидкой: он находится в престижном районе, где средняя стоимость подобных домов составляет от 3 до 4 миллионов долларов.

Интерьер дома после реконструкции. Фото: The New York Post

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com