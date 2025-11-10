Около Филиппин образовался супертайфун 10.11.2025, 7:22

Фото: BBC

Власти страны эвакуировали почти миллион человек.

Более 900 000 человек эвакуировали из уязвимых районов Филиппин, поскольку супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на главный остров Лусон. В нескольких регионах, включая Манильскую агломерацию, приостановлены работа и учеба, пишет Reuters.

Прогнозируется, что «Фунг-Вонг» обрушится на провинцию Аврора уже в воскресенье вечером. При этом сейчас архипелагвосстанавливается после тайфуна «Калмаэги», в результате которого погибло 224 человека на Филиппинах и пять человек во Вьетнаме, где он опустошил прибрежные поселения.

По словам властей, при устойчивом ветре со скоростью 185 км/ч и порывах до 230 км/ч ураган «Фунг-Вонг» уже обрушился на многие районы мощными полосами дождя.

Вид из космоса на супертайфун «Фунг-Вонг». Скриншот: facebook.com/CIRACSU

Самый высокий уровень тревоги был объявлен в юго-восточных и центральных районах. Министр обороны Жилберто Теодоро призвал жителей, оказавшихся на пути шторма, соблюдать приказы об эвакуации, предупредив, что отказ подчиниться им опасен и противозаконен:

«Мы просим людей заблаговременно эвакуироваться, чтобы нам не пришлось проводить спасательные операции в последнюю минуту, что может поставить под угрозу жизни полицейских, солдат, пожарных и сотрудников береговой охраны».

«Фунг-Вонг» — 21-й шторм в этом году, обрушившийся на страну, где обычно бывает 20 таких штормов, — грозит еще больше усложнить работу по ликвидации последствий стихийных бедствий, в то время как власти продолжают оказывать помощь пострадавшим при «Калмаэги».

Фото: Reuters

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com