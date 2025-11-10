закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 8:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ высмеяли новейший дрон россиян «Князь Олег Вещий»

  • 10.11.2025, 8:06
ВСУ высмеяли новейший дрон россиян «Князь Олег Вещий»

БПЛА еще «не научился летать».

Зенитно-ракетный артиллерийский дивизион 67-й ОМБр ВСУ спустил авиацию армии РФ «с небес на землю», уничтожив поочередно российские два БПЛА «Альбатрос», два «Суперкам», две «Молнии», три «Орлана» и один «Ланцет». Пиком воздушного боя стало уничтожение нового российского дрона «Князь Вещий Олег», которого оккупанты хвалят за якобы «невидимость».

Видео охоты механизированной бригады опубликовали в Facebook.

«Князь Вещий Олег» еще не научился толком летать, а мы его уже сбиваем, у оккупантов подгорает», – подчеркнули украинские защитники.

Вышеуказанный дрон является разведывательным, первой его удалось сбить 63-й Отдельной механизированной бригаде. После успешного поражения цели старший лейтенант 63-й ОМБр Ростислав Ящишин высмеял российских создателей дрона, подчеркнув, что «когда Вещий Олег правил в Киеве, то Москвы еще не было».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов