ВСУ высмеяли новейший дрон россиян «Князь Олег Вещий»
- 10.11.2025, 8:06
БПЛА еще «не научился летать».
Зенитно-ракетный артиллерийский дивизион 67-й ОМБр ВСУ спустил авиацию армии РФ «с небес на землю», уничтожив поочередно российские два БПЛА «Альбатрос», два «Суперкам», две «Молнии», три «Орлана» и один «Ланцет». Пиком воздушного боя стало уничтожение нового российского дрона «Князь Вещий Олег», которого оккупанты хвалят за якобы «невидимость».
Видео охоты механизированной бригады опубликовали в Facebook.
«Князь Вещий Олег» еще не научился толком летать, а мы его уже сбиваем, у оккупантов подгорает», – подчеркнули украинские защитники.
Вышеуказанный дрон является разведывательным, первой его удалось сбить 63-й Отдельной механизированной бригаде. После успешного поражения цели старший лейтенант 63-й ОМБр Ростислав Ящишин высмеял российских создателей дрона, подчеркнув, что «когда Вещий Олег правил в Киеве, то Москвы еще не было».