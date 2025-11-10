Лукашенко подставили свои же 10.11.2025, 8:12

Вместо «грозного правителя» — пожилой гипертоник в странном колпаке.

Пресс-служба Лукашенко вновь подставила своего шефа. Хотела продемонстрировать миру образчик силы и здоровья, но вместо бодрого дровосека явила грузного старикана с одышкой, который с трудом раскалывает уже подготовленные бревна. Как говаривал ослик Иа: «Душераздирающее зрелище!», пишет «Салiдарнасць».

Вот уже который раз пресс-служба Лукашенко доказывает неизменное правило: желание оправдаться только усугубляет сомнения. Особенно, когда из кожи вон лезут, чтобы опровергнуть очевидное.

Так вышло и в этот раз. По задумке главный историк, пограничник, учитель, фотограф и немножко поэт должен был 7 ноября предстать уже в образе энергичного дровесека. Получилось чуток иначе.

Тяжело дыша, грузный (не путать с грозным) пожилой гипертоник в смешном колпаке под мелодию «И Ленин такой молодой!» махал топором, не всегда попадая в уже намеченные расщелины.

«Привет нашим доблестным журналистам!» — хмуро изрек он в конце и как-то недружелюбно помахал рукой.

Публицист Александр Невзоров, комментируя видео, предположил, что так Лукашенко «демонстрирует свои навыки работы с прессой».

— Собрав под Минском белорусских «карасей пера», Александр Григорьевич ненавязчиво, но доходчиво, показал журналистам цену вольнодумства и политических ошибок СМИ, — предположил Невзоров.

Впрочем, справедливости ради, отметим, что действо это было задумано все же не для устрашения, а скорее оправдания.

Кадры, на которых Лукашенко рубит дрова, были опубликованы поздно вечером в пятницу. Уже после того, как журналисты обратили внимания, что на традиционном чемпионате по колке дров среди представителей госСМИ вместо самого шефа присутствовала Наталья Эйсмонт. В результате снова возникли разговоры о не самом бодром здравии правителя.

Наш ответ «недоброжелателям» пришлось клепать незамедлительно. Невзирая на темное время суток, был поднят «арбузный батальон» во главе с бизнесменом Сергеем Тетериным и в спешном порядке вывезен на делянку, где предстояло играть роль массовки в сценке «Бодрый дровосек».

Вот только «бодрого» не получилось. Комментаторы под видео на канале Невзорова употребляли какие угодно эпитеты по отношению к Лукашенко («полуживой», «старый», «дряхлеющий»), но вот эпитетов о крепости его здоровья там не наблюдалось.

Вот лишь некоторые, самые безобидные, из них:

«Старый таракан еле топор подымает».

«Чуть-чуть еще — и коней бы двинул, хоть и бутафорское бревно».

«Старый хрыч, наверное, хотел показать, что у него вагон здоровья, но медиков с капельницей за шторкой тут не покажут».

«Все диктаторы — клоуны, показывая свою силу и здоровье на камеры».

«Сдохнет после очередной новости, что здоров, как бык».

А некоторые комментаторы усомнились не только в его физическом, но и ментальном здоровье:

«Палата номер 6. Боже, смилуйся над нами!»

«Скажите кто-нибудь этому… <больному человеку>, что вручную дрова уже никто не рубит.

Врочем, большинство сошлось на мысли, что колка дров — это не совсем то, чего обычно ждут граждане от руководителя своей страны:

«Ему бы в дровосеки податься. Ан нет! В кресло вцепился».

«Уметь колоть дрова — это действительно самое важное дело президента, не каждый сможет!»

«Не умеешь работать головой, работай руками. Свежий болотный воздух Европа, видимо, не очень покупает. Может хоть дрова будет покупать. Пора строить дровопровод».

«Тренируется для Колымы».

В общем, хотели как лучше, а получилась как всегда — очередная постановка о том, как не отбросить копыта, доказывая, что здоров, как бык.

